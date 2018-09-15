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الرئيسية | جهات | تلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب مدرسة "آيلة للسقوط"

تلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب مدرسة "آيلة للسقوط"

تلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب مدرسة "آيلة للسقوط"
هسبريس من شفشاون
السبت 15 شتنبر 2018 - 22:48

قرر آباء وأولياء أمور تلاميذ مدشر تلاتفرط بدائرة أسيفان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال الموسم الدراسي الجديد، وذلك بسبب خوفهم من انهيار الأقسام الآيلة للسقوط على رؤوس فلذات أكبادهم، معتبرين إياها لا تستجيب للمعايير الواجب توفرها في المؤسسات التربوية.

وأكد المتضررون من مجموعة مدارس تلاتفرط، في عريضة توصلت هسبريس بنسخة منها، أنهم متشبثون بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة، واصفين إياها بـ"الآيلة للسقوط، والمفتقدة لشروط الصحة والسّلامة، كما أنها لا تتوفر على أدنى مقومات المدارس"، ومشيرين إلى أنها مبنية وسط مقبرة وتغيب عنها المراحيض، كما يغيب الماء الصالح للشرب.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن آباء وأولياء التلاميذ بعثوا شكايات عديدة إلى من يعنيهم الأمر، إلا أنهم لم يتجاوبوا معها، ما دفعهم إلى مطالبة السلطة الوصية على قطاع التعليم بالتدخل العاجل لإيجاد حل للمشكل القائم.

من جانبه قال رشيد كايز، المدير الإقليمي بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون، إنه فور توصله بالعريضة تم التواصل مع السلطات المحلية وأولياء الأمور قصد التفاعل مع مطلبهم، مشيرا إلى تأهيل فضاء داخل المؤسسة لاستقبال التلاميذ بشكل مؤقت لإنجاح الدخول المدرسي.

وأكد المسؤول لجريدة هسبريس الإلكترونية برمجة بناء حجرة دراسية بشكل مستعجل ستكون جاهزة في الأيام القليلة القادمة، لافتا الانتباه إلى أن المديرية الإقليمية لا تتوانى في التفاعل مع مطالب ساكنة الإقليم وتوفير الظروف الضرورية لتمدرس المتعلمين في العالم القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 22:59
لاحول ولاقوة الابلله .
ماهدا الدي يقع في المغرب .... مقررات كارثية مدارس ايلة للسقوط شعب مقهور شباب و شابات وسط البحر يغامرون بارواحهم ليس لكسب المال و انما لكسب الحرية و العيش الكريم ... اين المسؤولون اين المنتخبون اين ..اين ... فقط وزير واحد موجود الخلفي الدي يتحدث ربما عن دولة اخرى غير المغرب ربما....
حسبنا الله و نعم الوكيل
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7
2 - hicham السبت 15 شتنبر 2018 - 22:59
المدرسة مصبوغة واش خاصكم الفتنة؟
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-3
3 - يارب السبت 15 شتنبر 2018 - 23:09
بكثرة الآلام في بلدي وكثرة الاحزان والمشاكل والظلم والحكرة وسرقة الشعب وإذايت المواطنين الضعفاء...أقول ياربي خرجني من بلادي واخا عزيزة عليا لمكان اعيش فيه بسلام واعبدك فيه براحتي دون ضجيج..يارب
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0
4 - bensaid السبت 15 شتنبر 2018 - 23:33
من الخارج تظهر المدرسة مصبوغة بالألوان الزاهية.و من الداخل ايلة للسقوط. مما يبين سياسة الترقاع و التستر على المشاكل.مما يجعل من المدرسة فخا للتلاميد المساكين. اقول الآباء: راقبوا ابناءكم و أين يدرس ابناؤكم و مع يرافق ابناءكم.فلا احد سيهتم بهم أكثر منكم.
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