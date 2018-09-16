"قادمون وقادرون" تؤسس مكتبا بدائرة غفساي

هسبريس من الرباط

أشرف المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، على تأسيس فرع جديد للحركة بجماعة سيدي الحاج امحمد، بدائرة غفساي التابعة لإقليم تاونات.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "المبادرة تروم تأسيس دينامية جديدة بالإقليم، عنوانها رفع الحكرة والتهميش على منطقة قدمت الغالي والنفيس، من أجل تحرير الوطن والدفاع عنه في كل المحطات التاريخية".

وأضاف البلاغ أن "اللقاء حضره شباب المنطقة وثلة من الفاعلين المدنيين الذين تفاعلوا مع مبادرة حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، وكلهم أمل في رفع الحيف عن منطقتهم، وخاصة في مجال التعليم والصحة والشغل".

وبعد نقاش وصفه البلاغ بالعميق حول "الأوضاع المزرية والبحث عن حلول لمعالجتها"، ناقش الشباب والفاعلون المدنيين الحاضرون في اللقاء أهداف الحركة وتطلعاتها، ليتم انتخاب مكتب مسير مشكّل من عبد الكامل العروسي رئيسا، وعبد اللطيف الطويل نائبا له، وانتصار الحناوي كاتبة، والزهرة كربال نائبة لها، وفيصل حلمون أمينا للمال، وحميد العبدوني نائبا له، ونور الدين بونر مستشارا.