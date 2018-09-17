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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، نزول قطرات مطرية محتملة بالشمال الغربي للمملكة خلال الصباح، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية.
كما ستنزل زخات رعدية، خلال الزوال والليلة القادمة، بمرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية، وسايس، ومن المحتمل الريف والواجهة المتوسطية، وقد تهم محليا السهول الشمالية-الغربية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، في حين ستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة.
بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالشمال، وشرق وجنوب المملكة، وقد تصل إلى 22 و 25 بمنطقة طنجة وبأقصى الجنوب والجنوب -الشرقي للمملكة.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات ، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، ووالماس وجوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ، ومنطقة طنجة، والسايس، وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و38 درجة بداخل منطقة سوس وأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان في المتوسط وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.