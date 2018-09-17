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درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الإثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الإثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 07:28

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الإثنين حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

وجدة 17................... 31

بوعرفة 17 ............. 24

الحسيمة 20..........27

تطوان 21 .............23

سبتة المحتلة 22............. 23

مليلية المحتلة 21.............24

طنجة 23..............31

القنيطرة 21............23

الرباط 21 .............28

الدار البيضاء 20 ........24

الجديدة 22 .............28

سطات 18............... 28

آسفي 22...............27

خريبكة 18 .............32

بني ملال 17.............33

مراكش 20 ..................35

مكناس 18 ...............30

فاس 21..................34

إفران 12 .................25

تاونات 22 ................31

الرشيدية 20............. 30

ورزازات 13 ...............25

أكادير 20 .................27

الصويرة 20................23

العيون 21 .............. 33

السمارة 22...............32

الداخلة 20 .............. 24

أوسرد 24 .............. 38

لكويرة 20 ...............27

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