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قافلة طبية تجري عمليات جراحية للأطفال بورزازات

قافلة طبية تجري عمليات جراحية للأطفال بورزازات
هسبريس من ورزازات
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 09:35

احتضن المركز الاستشفائي سيدي حساين بمدينة ورزازات، يومي السبت والأحد، قافلة طبية مخصصة لجراحة الأطفال، أشرف عليها طاقم طبي متخصص.

القافلة الطبية التي تمت بتنسيق مع إدارة مستشفى سيدي حساين، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات، نجحت في إجراء حوالي 48 عملية جراحية، همت الأطفال الصغار من مختلف مناطق إقليم ورزازات.

وتندرج هذه القافلة الطبية الجراحية، بحسب رجاء جنان، طبيبة جراحة للأطفال بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، في إطار تقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تعاني الهشاشة في مختلف الخدمات، فضلا عن تسهيل ولوج الأطفال من الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية الأساسية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أ.محمد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:29
اليلام أما بعد: ورزازات عملاق السينما المغربية وو جهة الأعمال السينمائية العالمية تعاني الهشاشة في كل المجالات ....القافلة الطبية بادرة إنسانية و عملية نبيلة مشكورين القائمين عليها .
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