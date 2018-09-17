قافلة طبية تجري عمليات جراحية للأطفال بورزازات

هسبريس من ورزازات

احتضن المركز الاستشفائي سيدي حساين بمدينة ورزازات، يومي السبت والأحد، قافلة طبية مخصصة لجراحة الأطفال، أشرف عليها طاقم طبي متخصص.

القافلة الطبية التي تمت بتنسيق مع إدارة مستشفى سيدي حساين، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات، نجحت في إجراء حوالي 48 عملية جراحية، همت الأطفال الصغار من مختلف مناطق إقليم ورزازات.

وتندرج هذه القافلة الطبية الجراحية، بحسب رجاء جنان، طبيبة جراحة للأطفال بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، في إطار تقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تعاني الهشاشة في مختلف الخدمات، فضلا عن تسهيل ولوج الأطفال من الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية الأساسية.