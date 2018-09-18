توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية، مع احتمال نزول قطرات مطرية خفيفة غرب الواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية متفرقة بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، ومن المحتمل منطقة الريف. عدا ذلك ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محتملة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وداخل هذه الأقاليم، وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و 24 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و 29 درجة بالمنطقة الشرقية، ووالماس، وجوار السواحل، وما بين 29 و 34 درجة بالسهول الأطلسية، ومنطقة طنجة، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 35 و 40 درجة بالسهول غرب الأطلس، ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.