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فرقاطة "سيف" الباكستانية ترسو بميناء الدار البيضاء

فرقاطة "سيف" الباكستانية ترسو بميناء الدار البيضاء
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:05

رست فرقاطة البحرية الباكستانية "سيف"، اليوم الاثنين بميناء الدار البيضاء، وذلك في إطار زيارة تستمر إلى غاية 20 شتنبر الجاري.

واستنادا إلى معلومات تم استيقاؤها لدى السفارة الباكيستانية، فإن هذه الفرقاطة، التي أطلق عليها اسم "سيف" تيمنا بالقائد المسلم خالد ابن الوليد، تقوم بزيارة للمغرب في إطار العلاقات الممتازة والتاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة المغربية.

وتتميز هذه الفرقاطة، التي باشرت عملها في 15 شتنبر 2010، بكونها متعددة المهام وقادرة على العمل إما بشكل مستقل، أو لدعم العمليات الخاصة ومواجهة التهديدات.

كما أن هذه السفينة، التي أضحت اليوم جزء من أسطول البحرية الباكستانية، مجهزة بأسلحة وأجهزة استشعار حديثة ومتطورة، ومزودة بطائرة هيليكوبتر مضادة للغواصات، فضلا عن قدرتها على مواجهة صواريخ أرض - أرض وأرض - جو.

وسيتم فتح باب زيارة السفينة في وجه الطلاب والأسر وعامة الناس – حسب السفارة – يومي 18 و19 شتنبر الجاري، في مبادرة تروم تعزيز وتقوية العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والباكستاني.

وتجدر الإشارة إلى أن فرقاطة البحرية الباكستانية "سيف"، التي تزور المغرب قادمة إليه من مصر، ستواصل رحلتها في اتجاه تركيا قبل أن تعود إلى باكستان.

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