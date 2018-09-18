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"تلاميذ تلاتفرط" يعودون إلى مقاعد الدراسة

"تلاميذ تلاتفرط" يعودون إلى مقاعد الدراسة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 10:05

تفاعلا مع المقال المعنون بـ"تلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب مدرسة "آيلة للسقوط""، أكد مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم شفشاون عودة تلاميذ مدشر تلاتفرط بجماعة بن سلمان، بدائرة أسيفان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، إلى حجرات الفصل الدراسي لاستئناف الحصص بعدما امتنع أولياء أمورهم عن إرسالهم إلى المؤسسة التربوية؛ وذلك بسبب خوفهم من انهيار الأقسام الآيلة للسقوط على رؤوس فلذات أكبادهم، معتبرين إياها لا تستجيب للمعايير الواجب توفرها في المؤسسات التربوية.

وأكد مصدر هسبريس من داخل مديرية تعليم شفشاون استئناف تلاميذ مجموعة مدارس تلاتفرط لجدول الحصص بعدما جرى تأهيل فضاء يضمن تمدرس أطفال التجمع السكاني، مشيرا إلى اجتماع جمع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم شفشاون بالجماعة الترابية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية أولياء أمور التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع خلص إلى استئناف التلاميذ التعلم؛ فيما تم الاتفاق على برمجة بناء 3 حجرات دراسية بشراكة بين أطراف الاجتماع في أقرب الآجال، لافتا الانتباه إلى أن المديرية الإقليمية لا تتوانى في التفاعل مع مطالب ساكنة الإقليم وتوفير الظروف الضرورية لتمدرس المتعلمين في العالم القروي.

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