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إعادة تنصيب عفيفي مديرا جهويا للصحة بطنجة

إعادة تنصيب عفيفي مديرا جهويا للصحة بطنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 05:05

نظم بمدينة طنجة حفل تنصيب الدكتور إكرام عفيفي مديرا جهويا للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ليتم تجديد الثقة في شخصه لتدبير الشأن الصحي بالجهة؛ وذلك بحضور المفتش العام ومناديب ومندوبة وزارة الصحة، ومدراء المستشفيات ورؤساء المصالح بالمندوبيات والمستشفيات التابعة لها، وفرقاء اجتماعيين.

عزيز دحداح، رئيس مديرية الصيانة والتجهيزات بوزارة الصحة، هنأ إكرام عفيفي على الثقة التي وضعها فيه أنس الدكالي، وزير الصحة، مشيدا في كلمة ألقاها بالمناسبة بكفاءة المدير الجديد القديم ومتمنيا له كامل التوفيق في أداء مهامه.

جديد بالذكر أن الدكتور إكرام عفيفي لم يبرح كرسي المسؤولية على رأس المديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة رغم حركة التنقيلات التي أجرتها وزارة الصحة قبل أيام، والتي أطاحت بمسؤولين جهويين وجددت الثقة في مسؤولين آخرين.

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