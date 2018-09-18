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البركاني ينتقد إقصاء الناظور في رسالة إلى العثماني‎

البركاني ينتقد إقصاء الناظور في رسالة إلى العثماني‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:59

وجّه نور الدين البركاني، البرلماني السابق وعضو بلدية الناظور، رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد فيها أن هناك إقصاء وتهميشا حقيقيا لبعض الأقاليم.

وقال البركاني، في رسالته التي تتوفر عليها هسبريس: "اسمحوا لي بأن أحيطكم علما أنني قضيت 5 سنوات في البرلمان، قدمت خلالها أزيد من 1000 سؤال وملتمس ورسالة إلى الوزراء والمسؤولين المحليين، تتعلق بمختلف المجالات: التعليم، الصحة، التشغيل، البنية التحتية، الثقافة، الرياضة، الطرق، النقل، الاستثمار، شؤون المهاجرين، إصلاح الإدارة وغيرها".

وأضاف البرلماني السابق وعضو بلدية الناظور: "مع الأسف الشديد، لم أرَ أيّ إنجاز ملموس على أرض الواقع في إقليم الناظور (بما فيه مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، توسيع مطار العروي، القطب الجامعي المندمج، مشروع المركب الرياضي، العديد من الطرق والمسالك)؛ وهو ما يدل على أن هناك، بالفعل، إقصاء وتهميشا حقيقيا لبعض الأقاليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:11
بالفعل،تتعمد الدولة المغربية اقصاء منطقة معينة وحرمانها من كل شيء.وذلك يذخل في سياسة الدولة الداخلية وتدبيرها للشان العام.والغالب ان الاقصاء يكون متعمدا ومحسوبا تبعا لمعطيات لا تعلمها الا الدولة.علما ان الاقصاء يكون معمما اي شاملا لكل قطاع.فالناضور،مكناس،الخميسات......مدن طال الجمود مرافقها واستحوذت مدن مقربة من حصة الاسد الى درجت الفاءض من الانجازات.
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2 - عملة الزمان الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:22
غير تهنا اسي البركاني لبلاد كلها مقصية مهمشة منبودة.... والحافظ الله
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