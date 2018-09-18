البركاني ينتقد إقصاء الناظور في رسالة إلى العثماني‎

هسبريس من الرباط

وجّه نور الدين البركاني، البرلماني السابق وعضو بلدية الناظور، رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد فيها أن هناك إقصاء وتهميشا حقيقيا لبعض الأقاليم.

وقال البركاني، في رسالته التي تتوفر عليها هسبريس: "اسمحوا لي بأن أحيطكم علما أنني قضيت 5 سنوات في البرلمان، قدمت خلالها أزيد من 1000 سؤال وملتمس ورسالة إلى الوزراء والمسؤولين المحليين، تتعلق بمختلف المجالات: التعليم، الصحة، التشغيل، البنية التحتية، الثقافة، الرياضة، الطرق، النقل، الاستثمار، شؤون المهاجرين، إصلاح الإدارة وغيرها".

وأضاف البرلماني السابق وعضو بلدية الناظور: "مع الأسف الشديد، لم أرَ أيّ إنجاز ملموس على أرض الواقع في إقليم الناظور (بما فيه مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، توسيع مطار العروي، القطب الجامعي المندمج، مشروع المركب الرياضي، العديد من الطرق والمسالك)؛ وهو ما يدل على أن هناك، بالفعل، إقصاء وتهميشا حقيقيا لبعض الأقاليم".