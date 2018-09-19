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"الأبواب المفتوحة" تستقبل الطلبة الجدد في سطات

"الأبواب المفتوحة" تستقبل الطلبة الجدد في سطات
خراج مريم
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 06:55

انطلقت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات فعاليات "الأبواب المفتوحة" التي تستهدف الطلبة الجدد، تحت شعار "الانطلاق نحو التفوق".

وترمي هذه الأبواب المفتوحة، التي تشرف عليها شعبة القانون الخاص بشراكة مع المركز الجامعي للتوجيه والإعلام التابع للجامعة على مدى ثلاثة أيام، إلى تعريف الطلبة الجدد على المواد التي سيقبلون على دراستها ووتيرة المناهج المقترحة، وإطلاعهم على التكوينات العملية والنظرية وفق الضوابط البيداغوجية الوطنية، وتمكينهم من فهم أفضل لمراحل الدراسات الجامعية واكتشاف التكوينات التي توفرها الجامعة.

وقالت الدكتورة إيمان ولجي، رئيسة شعبة القانون الخاص، إن أيام الأبواب المفتوحة‎، التي تستهدف بالخصوص الطلبة الجدد الوافدين للجامعة والتي يؤطرها مستشارون في التوجيه وأساتذة وطلبة الماستر والدكتوراه، تسعى إلى توفير المعلومات حول التكوينات التي تقدمها شعبة القانون الخاص.

وأضافت ولجي أن هذه الأيام تدخل ضمن مهام الشعبة في متابعة وتأطير الطلبة التي تشمل أيضا العديد من البرامج المسطرة من أجل التنزيل العملي لأهداف الشعبة.

وأبرزت المتحدثة أنه من المرتقب أن تستقبل هذه الأبواب المفتوحة الآلاف من الطلبة المسجلين بالكلية وتضع رهن إشارتهم وثائق ومطويات إرشادية لتكون دليلا قياديا للطالب في مسالك التكوين المختلفة في القانون.

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