توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تشكل كتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تساقط أمطار جد خفيفة ومحلية في بعض الأحيان وذلك بغرب الساحل المتوسطي وبالسواحل الوسطى.

كما سيلاحظ نزول زخات رعدية بكل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي للمملكة، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل بالريف. وقد تمتد هذه السحب محليا حتى السهول المتواجدة غرب الأطلس وكذا هضاب الفوسفاط. عدا ذلك، ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، وستكون شمالية وأحيانا غريبة عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 27 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 15 و 21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 29 درجة بالمنطقة الشرقية، ووالماس وجوار السواحل، وما بين 29 و 35 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة طنجة، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 35 و 40 درجة بمنطقة سوس، وداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان بباقي المناطق.