24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. الأمن يوقف 12 متورطا في شبكة إرهابية بين طنجة والدار البيضاء (5.00)

  3. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  4. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  5. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | دائرة أمنية جديدة تؤثث "سيدي موسى" بسلا

دائرة أمنية جديدة تؤثث "سيدي موسى" بسلا

دائرة أمنية جديدة تؤثث "سيدي موسى" بسلا
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:10

افتُتحت اليوم الثلاثاء دائرة جديدة للشرطة بحي سيدي موسى بسلا، بحضور وفد رسمي يمثل مختلف المصالح المركزية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

يوسف بلحاج، مراقب عام ورئيس المنطقة الإقليمية لأمن سلا، قال إن افتتاح الدائرة الأمنية الجديدة يأتي في إطار المجهودات المبذولة لمواكبة التوسع العمراني بمدينة سلا، وأضاف أن إنجاز مقر الدائرة الجديدة روعيَ فيه احترام كافة المعايير العمرانية والهندسية والتقنية عن طريق تخصيص ولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وملاءمة الفضاء بمرافق تواكب مختلف فئات المواطنين وحاجياتهم.

وبيّن المراقب العام أن افتتاح هذه الوحدة الأمنية جاء في إطار مواصلة المجهودات الإصلاحية للبرنامج المصلحي والهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى هذه المنطقة الإقليمية، وترجمتها إلى وحدات قرب تهدف أساسا إلى توفيرَ الخدمات الأمنية للمواطنين وقضاء حاجياتهم المرفقية وتقوية الحضور الأمني.

وزاد بلحاج أن هذه البناية الجديدة ستتمكن من تقديم خدمات قرب متكاملة ومندمجة لفائدة ساكنة سيدي موسى التي تقدر بـ 115.000 نسمة، إضافة إلى توفير خدمات الوثائق التعريفية، واستقبال شكايات المواطنين ونداءات النّجدة.

ويشكل افتتاح هذه الدائرة، حَسَبَ رئيس المنطقة الإقليمية لأمن سلا، لبنة أولى وانطلاقة في توفير الأمن والأمان للمواطنين وإنشاء دوائر أخرى جديدة، وإضافة عناصر جديدة من أجل تأمين هذه المنطقة بشكل جيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - moha الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:35
اللهم وفقكم في محاربة المجرمين ونتمنى النزاهة في هده الدائرة الأمنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - boulevard الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:59
الاموال التي تصرف على مراكز الشرطة لو تم انفاقها على التعليم الاولي الإبتدائي قصد بناء مواطن صالح لنفسه وعائلته ووطنه لربحنا كثيرا من الوقت والجهد ولتجبنا كثيرا من المآسي والفواجع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - المصطفى الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:05
نتمنى ان تقلص هذه الدائرة ؛الجرائم وأوكار المخدرات بهذا الحي الذي يتمتع بقاعدة شبابية طموحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الامن مهم جدا للجميع الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:08
الله يرحم الوالدين اسي الحموشي نريد أن نحس بالأمن والأمان في أي خاصة ليلا ونهارا وان تمشي المرأة ليلا إلى ماربها دون خوف واذا تم النداء للشرطة ان تحضر خلال دقائق و تحسين التكوين خاصة الجانب الحقوقي وان يتعلم رجل أمن انه في خدمة المواطنين وانه يتلقى اجرا مقابل ذللك .والا يقبل أية هدية عينية او نقدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.