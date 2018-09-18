دائرة أمنية جديدة تؤثث "سيدي موسى" بسلا

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)

افتُتحت اليوم الثلاثاء دائرة جديدة للشرطة بحي سيدي موسى بسلا، بحضور وفد رسمي يمثل مختلف المصالح المركزية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

يوسف بلحاج، مراقب عام ورئيس المنطقة الإقليمية لأمن سلا، قال إن افتتاح الدائرة الأمنية الجديدة يأتي في إطار المجهودات المبذولة لمواكبة التوسع العمراني بمدينة سلا، وأضاف أن إنجاز مقر الدائرة الجديدة روعيَ فيه احترام كافة المعايير العمرانية والهندسية والتقنية عن طريق تخصيص ولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وملاءمة الفضاء بمرافق تواكب مختلف فئات المواطنين وحاجياتهم.

وبيّن المراقب العام أن افتتاح هذه الوحدة الأمنية جاء في إطار مواصلة المجهودات الإصلاحية للبرنامج المصلحي والهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى هذه المنطقة الإقليمية، وترجمتها إلى وحدات قرب تهدف أساسا إلى توفيرَ الخدمات الأمنية للمواطنين وقضاء حاجياتهم المرفقية وتقوية الحضور الأمني.

وزاد بلحاج أن هذه البناية الجديدة ستتمكن من تقديم خدمات قرب متكاملة ومندمجة لفائدة ساكنة سيدي موسى التي تقدر بـ 115.000 نسمة، إضافة إلى توفير خدمات الوثائق التعريفية، واستقبال شكايات المواطنين ونداءات النّجدة.

ويشكل افتتاح هذه الدائرة، حَسَبَ رئيس المنطقة الإقليمية لأمن سلا، لبنة أولى وانطلاقة في توفير الأمن والأمان للمواطنين وإنشاء دوائر أخرى جديدة، وإضافة عناصر جديدة من أجل تأمين هذه المنطقة بشكل جيد.