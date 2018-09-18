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قدماء الجيش والقوات المساعدة يحتجون بزاكورة

قدماء الجيش والقوات المساعدة يحتجون بزاكورة
هسبريس من زاكورة
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:08

أقدم العشرات من متقاعدي الجيش والقوات المساعدة، إلى جانب عدد من الأرامل والأطفال اليوم الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم زاكورة، من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وطالب "حماة الوطن" سابقا، عبر شعارات صدحت بها حناجرهم، بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، كما رفعوا لافتات داعية إلى فتح تحقيق في ما يعيق التعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي.

المحتجون طالبوا أيضا المسؤولين المعنيين برفع ما أسموه "الحيف والتهميش الذي لحقهم"، داعين إلى "عدم تناسي ملفاتهم المطلبية المشروعة"، وفق تعبيرهم.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى أن غالبيهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، موضحين أن المؤسسات المحلية الوصية عليهم لا تعير ملفاتهم المطلبية أي اهتمام، ومشددين على أنهم يعلقون أملهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية على الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وجدي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:48
أنتم تريدون تدمير البلد و من يحمي البلد هي الحكومة و هي من قاتلت من أجله و النضام هو الشهيد الحقيقي من أجل الوطن أنتم يجب أن تحاكمو و يتم الزج بكم في السجن لأنكم خونة و مفسدون . أرجو أن تفهموني خطأ
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2 - Observateur الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:49
لو كان حظي من استشارة أقدمها لهؤلاء الحماة الوطن سابقا وحاليا، كما لأرامل من زملائهم الشهداء: أن يتم عند إبرام عقد الإنخراط في صفوف أي قوة عسكرية أو عمومية من حاملي السلاح...الحصول على بقعة أرضية ، لأنه كيف للمرء أن يدافع عن هدا الوطن و في نهاية الخدمة لا يجد سكن به أو ما يسد به حاجياتهم بسبب عائد التقاعد الهزيل..! في الوقت الدي كان غيرهم خلال مرحلة الخدمة يستفيد من تجزئة وووو ....حق السكن واجب على الدولة أن توفره لهم على الأقل...
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3 - مقاطع الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:51
لكم الله يا خدام الوطن الحقيقون
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4 - عبدالرحمان بن الراضي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:51
ليس العسكريون وحدهم ،بل كل المتقاعدين القدلمى الذين أسدوا خدمات جليلة للوطن وللوظيفة العمومية وشبه العمومية.فهل من التفاتة للمتقاعدين وأراملهم
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5 - متقاعد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:52
منذ تقاعدي سنة 2005 وأنا أعاني الويلات تكاليف المعيشة ماذا أفعل مع 2700 درهم للشهر هل الماء والكهرباء هل النقل هل الأكل هل اللباس هل الأدوية هل المدرسة هل للعيد هل لرمضان اغيثونا اغيثونا
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6 - غافل الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:54
آسف سادتي!
معاشات البرلمانيين أولا، فإذا تبقى شيء في الصندوق سندرس ملفكم!!!
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