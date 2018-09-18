قدماء الجيش والقوات المساعدة يحتجون بزاكورة

هسبريس من زاكورة

أقدم العشرات من متقاعدي الجيش والقوات المساعدة، إلى جانب عدد من الأرامل والأطفال اليوم الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم زاكورة، من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وطالب "حماة الوطن" سابقا، عبر شعارات صدحت بها حناجرهم، بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، كما رفعوا لافتات داعية إلى فتح تحقيق في ما يعيق التعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي.

المحتجون طالبوا أيضا المسؤولين المعنيين برفع ما أسموه "الحيف والتهميش الذي لحقهم"، داعين إلى "عدم تناسي ملفاتهم المطلبية المشروعة"، وفق تعبيرهم.

كما لفت المحتجون الانتباه إلى أن غالبيهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، موضحين أن المؤسسات المحلية الوصية عليهم لا تعير ملفاتهم المطلبية أي اهتمام، ومشددين على أنهم يعلقون أملهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية على الملك محمد السادس.