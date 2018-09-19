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الوالي يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة" بمراكش

الوالي يتفقّد أوراش "الحاضرة المتجددة" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 02:30

بعد الاجتماع الذي عقده كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، مع رؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية، ووكالة الحوض المائي لجهة تانسيفت، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية والمصالح الأمنية، لتدارس إشكالية حماية الجماعات الترابية لعمالة مراكش من الفيضانات، قام المسؤول ذاته، رفقة المدير الجهوي لمديرية وزارة الشباب والرياضة، رضوان خيرات، بجولة تفقدية لمشاريع "الحاضرة المتجددة" بمدينة مراكش.

وعاين والي الجهة سير الأشغال بمشاريع "قطب المواطن" بمنطقة المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة، حيث وقف على وتيرة سير الأشغال بكل من القاعة المغطاة التي خصص لها غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، وبلغت أشغالها 85 %، ومسبح نصف أولمبي سينجز بغلاف مالي 21 مليون درهم، وبلغت أشغاله نسبة 100%.

وتعتبر القاعة والمسبح المذكوران مشروعين من بين مشاريع متعددة ستنجزها وزارة الشبيبة والرياضة بمراكش، منها ملاعب رياضية ومسابح وقاعات مغطاة، بغلاف مالي يقدر بـ150 مليون درهم.

ويروم مشروع "الحاضرة المتجددة" بالمدينة الحمراء إنجاز "فضاء المواطن" بحي المحاميد، وبناء أسواق عمومية جديدة، وستة مسابح بلدية، وتشييد مساجد ومدارس قرآنية جديدة، وإعادة تأهيل بعض الأحياء.

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