سفير مصر يفتتح ملتقى للسياحة العربية والدينية

هسبريس من الرباط

افتتح أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، وياسر عادل، رئيس غرفة تجارة وصناعة الدار البيضاء، الملتقى الدولي العشرين للسياحة العربية والدينية، والذي تنظمه "الشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، و"شركة أسفار لتنظيم المعارض وإدارتها" بمدينة الدار البيضاء يومي 17 و18 أكتوبر 2018، بمشاركة واسعة من الشركات السياحية من مصر والمغرب والسعودية ودول عربية أخرى.

وأشاد سفير مصر بالرباط، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالمشاركة الواسعة من شركات السياحة المصرية والمغربية والعربية في دورة الملتقى هذا العام، مؤكدا أن ذلك يعكس الجهود المتواصلة للنهوض بالتعاون السياحي بين مصر والمغرب، لتشجيع التدفق السياحي في الاتجاهين، والترويج المشترك للمنتج للسياحي المصري والمغربي بالأسواق السياحية الأخرى؛ وفي إطار مساعي البلدين لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات للوصول بها إلى مستوى الطموحات.

وأضاف أشرف إبراهيم أن هناك طفرة في التدفق السياحي بين البلدين، بـ"فضل جاذبية المنتج السياحي وتنوعه والتسهيلات الممنوحة لحصول الأفواج السياحية على تأشيرات الدخول في إطار الضوابط المنظمة لذلك؛ إذ تمت زيادة عدد رحلات مصر للطيران بين مطاري القاهرة ومحمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتسيير رحلات الطيران "منخفضة التكلفة" من مطار محمد الخامس إلى مدينة شرم الشيخ؛ لاستيعاب الطلب السياحي المتزايد في الاتجاهين".

وأشار سفير مصر بالرباط إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الحكومتين المصرية والمغربية لبحث الأفكار والسبل لتسهيل حركة التدفق السياحي، وبحث كافة المقترحات لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول، وتجاوز المعوقات التي تحول دون تفعيل بروتوكولات التعاون في الميدان السياحي وتيسير السفر والانتقال بين البلدين؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدين، وكذلك مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في تشجيع التدفق السياحي والمساهمة في تحسين المنتج السياحي.

وأكد السفير أشرف إبراهيم أن اتفاقية التعاون السياحي بين البلدين، والموقعة سنة 1987، هي اتفاقية إيجابية وشاملة، لكنها تحتاج إلى جهود إضافية، من بينها تسهيل عمل وكالات الأسفار لتقديم عروضها، لمواجهة المنافسة الشديدة من الأسواق السياحية الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم بحث ذلك خلال الفترة القادمة مع الجهات الحكومية في البلدين، بعد استطلاع رأي المؤسسات السياحية غير الحكومية ووكالات السفر والسياحة.