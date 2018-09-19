استغلال أراضٍ للجموع يثير احتجاجا في السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم سكان من دواوير تابعة للجماعة القروية "الجبيل"، بإقليم السراغنة، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، تنديدا في بما وصفوه بـ"تماطل المسؤولين في تنفيذ وعود قدمت لهم منذ أكثر من خمس سنوات"، مطالبين هشام السماحي، العامل الجديد، بالتدخل العاجل والنظر في ملفهم لإنصافهم.

ورفع المحتجون شعارات عدة من قبيل: "يا عامل يا مسؤول هاشي ما شي معقول"، و"يا عامل المدينة، بلادنا داوها لينا"، و"يا عامل المدينة بلادنا ترجع لينا"، ولافتات متنوعة كتب عليها: "الأرض أرضنا وحمايتها من حقنا"، و"نريد الحق والقانون فأرضنا تغتصب أمام العيون".

وأوضح عبد النبي لمطيطة، أحد المحتجين أن "98 منزلا بثلاثة دواوير حرمت من أزيد من 400 هكتار من أراضي الجموع، تستغل من طرف شركة لاستخراج المعادن دون وجه حق"، على حد قوله، مضيفا أن "ما سيتخرج من معدن يتم نقله ليلا إلى مدينة أكادير بواسطة شاحنات كبيرة".

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: "المحكمة الإدارية قضت بحكم لصالحنا مضمونه أن هذه الأراضي غير مكرية لأي طرف"، مستدلا على ذلك بعقد يوجد بوزارة الداخلية تحت رقم 1170، وبأن الأراضي المذكورة "لا تحرث من زمان ولا يستفيدون منها بأي وجه كان".

وفي السياق نفسه طالب مصطفى مشهور، وهو أحد المحتجين أيضا، بـ"فتح تحقيق في هذه القضية التي يقف وراءها لوبي يترامى على أراضي الجموع بإقليم السراغنة ويستغلها"، وفق تعبيره.