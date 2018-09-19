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دعم باعة جائلين بعربات في مدينة القصر الكبير

دعم باعة جائلين بعربات في مدينة القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:12

استفاد باعة جائلون بمدينة القصر الكبير من 210 عربات خاصة ببيع الخبز والحلزون والنقانق والعصائر وأكلة "كرّان"، أشرف على توزيعها رئيس المجلس الجماعي لبلدية القصر الكبير، بحضور أعضاء الجماعة وممثلين عن السلطة المحلية.

وتأتي عملية توزيع العربات على الباعة الجائلين من الطبقة الهشة في إطار تفعيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهدف إلى تحسين شروط البيع والحفاظ على قيمة المنتوج في ظروف صحية جيدة، فيما أشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن عربات مماثلة سيتم توزيعها ضمن الشطر الثاني في وقت لاحق.

وبلغة الأرقام، استفاد الباعة الجائلون من 137 عربة خاصة ببيع العجائن، و44 عربة لبيع الحلزون، و33 عربة مخصصة لتجارة النقائق، و3 عربات لبيع العصائر، و3 عربات أخرى مهيأة لبيع أكلة "كران".

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