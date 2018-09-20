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الرئيسية | جهات | عامل الحاجب يحل مكتب جماعة عين تاوجطات

عامل الحاجب يحل مكتب جماعة عين تاوجطات

عامل الحاجب يحل مكتب جماعة عين تاوجطات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:16

أنهى زين العابدين الأزهر، عامل إقليم الحاجب، مهام رئيس المجلس الجماعي لعين تاوجطات، حوسى عزيزي، معتبرا إياه، في قراره العاملي، %مقالا لانقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة فاقت ستة أشهر، ابتداء من 17 مارس 2018%.

وبموجب القرار المذكور، حل عامل إقليم الحاجب مكتب مجلس جماعة عين تاوجطات، مشيرا في قراراه إلى ضرورة استدعاء المجلس المعني لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار المذكور.

يذكر أن الرئيس المقال للجماعة الترابية عين تاوجطات، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يتابع في حالة اعتقال بسجن تولال بمكناس، من أجل "استغلال النفوذ، والابتزاز، والنصب، والاحتيال"، بناء على شكاية تقدمت بها ضده شركة خاصة للنظافة تربطها عقدة التدبير المفوض للقطاع بجماعة "عين تاوجطات".

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