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مقاطعة يعقوب المنصور تحسس بخطورة المفرقعات‎

مقاطعة يعقوب المنصور تحسس بخطورة المفرقعات‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 22:10

ينظم مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط حملة تحسيسية في تراب المقاطعة، تجوب مختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، تحت شعار "جميعا من أجل عاشوراء بدون مفرقعات ولا نيران".

هذه الحملة تروم تحسيس وتوعية الشباب واليافعين من مخاطر استعمال هذه المفرقعات، وكذا التنسيق مع رجال السلطة والأمن لتعقب أماكن جمع الإطارات المطاطية التي تستعمل في إشعال النيران في الشوارع.

وقال مجلس مقاطعة يعقوب المنصور إن المفرقعات وإشعال النيران في الإطارات المطاطية يؤثر على البنيات التحتية، ويهدد كذلك سلامة وصحة وممتلكات ساكنة الحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن يعقوب المنصور الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 22:35
تحية للمسؤولين عن تنظيم هذه المبادرة . والتحية لكل أبناء يعقوب المنصور المتجاوبين معها .
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2 - شكيب الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 22:38
اثار انتباهي تلك اللافتات التوعوية التي المثيرة التي نصبتها مصالع الجماعة بانحاء مختلفة ومتفرقة ، و كانت بحق مبادرة توعوية حيث دعت للاحتفال دون اثرة الفتنة ( اشعتل النار و التراشق بالبيض او رش المارة بالماء . تحية لهذه المبادرة
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