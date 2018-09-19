مقاطعة يعقوب المنصور تحسس بخطورة المفرقعات‎

هسبريس من الرباط

ينظم مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط حملة تحسيسية في تراب المقاطعة، تجوب مختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، تحت شعار "جميعا من أجل عاشوراء بدون مفرقعات ولا نيران".

هذه الحملة تروم تحسيس وتوعية الشباب واليافعين من مخاطر استعمال هذه المفرقعات، وكذا التنسيق مع رجال السلطة والأمن لتعقب أماكن جمع الإطارات المطاطية التي تستعمل في إشعال النيران في الشوارع.

وقال مجلس مقاطعة يعقوب المنصور إن المفرقعات وإشعال النيران في الإطارات المطاطية يؤثر على البنيات التحتية، ويهدد كذلك سلامة وصحة وممتلكات ساكنة الحي.