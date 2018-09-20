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سائقو الطاكسيات يجربون تطبيقا إلكترونيا بالرباط

سائقو الطاكسيات يجربون تطبيقا إلكترونيا بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 10:15

بعدما تم إطلاق التجربة في مدينة الدار البيضاء في شهر نونبر من السنة الماضية، أعلنت شركة مهتمة باقتراح حلول للتنقل عن شمول نطاق خدماتها مدينة الرباط.

وستدشن الشركة حضورها بالرباط بأسطول يضم 200 سائق طاكسي، على أن يرتفع هذا العدد خلال الشهور المقبلة لتحقيق تغطية أوسع بالعاصمة، معلنة أن ذلك سيمكن من بناء شبكة واسعة من الشركاء.

وتعول العملية الجديد على تمكين سكان العاصمة من حل حقيقي وقانوني للتنقل، يكون آمنا موثوقا وسهل الاستعمال، معلنة على لسان أحد القائمين على الفكرة أنه "اختيار نابع من تفكير عميق، بحكم أن الرباط هي عاصمة البلاد وثاني أكبر مدينة بالمملكة".

وفي هذا الصدد قال صديق بوجعرة، الأمين العام بالنيابة للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن "الهدف هو تطوير حل دائم وقانوني ومتفق بشأنه مع مهنيي القطاع والسلطات العمومية".

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