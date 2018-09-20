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خمس حافلات تُعزّز النقل المدرسي بدائرة تافراوت

خمس حافلات تُعزّز النقل المدرسي بدائرة تافراوت
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:19

استفادت جمعيات تنشط في مجال النقل المدرسي على صعيد دائرة تافراوت من خمس حافلات، وذلك في إطار مشروع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، الذي يُشرف عليه المجلس الإقليمي لتزنيت. وتستهدف المبادرة التي ترعاها جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي توفير وسائل نقل لـ 350 تلميذا بشكل مجاني.

وفي إطار العملية الاجتماعية ذاتها، عمل المجلس الإقليمي لتزنيت على اقتناء 27 حافلة للنقل المدرسي، جرى وضعها رهن إشارة الجماعات الترابية بالإقليم، وذلك بدعم من الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتكلفة مالية ناهزت عشرة ملايين درهم.

إبراهيم إضرضار، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، نوه في تصريح لهسبريس بـ"جميع المبادرات المبذولة للتعبئة الجماعية من طرف مختلف الفاعلين والشركاء قصد الرفع من جودة التعليم على مستوى الجماعات الترابية بباشوية ودائرة تافراوت، والتي ستساهم لا محالة في الرفع من المردودية التربوية المنشودة على صعيد الإقليم".

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