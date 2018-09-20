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الرئيسية | جهات | عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية

عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية

عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 20 شتنبر 2018 - 04:05

قام، عامل إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، المُعيّن حديثا، بزيارة مفاجئة إلى الملعب الجماعي "ترّاست"، حيث تفقّد مختلف مرافق المنشأة الرياضية، كما اطلع على سير الأشغال المتعلقة بتعشيب أرضيتها، في إطار صفقة لوزارة الشباب والرياضة.

عامل إنزكان وقف خلال زيارته على ما وصفته فعاليات رياضية تحدّثت إلى هسبريس بـ"الوضعية الكارثية التي يوجد عليها الملعب الجماعي تراست، سواء في ما يتعلق بجودة أرضيته المعشوشبة مقارنة مع ملاعب أخرى محلية ووطنية، أو الحالة الكارثية لمستودعات الملابس ومحيط الملعب، الذي أصبح يهدد سلامة الأطفال المستفيدين من بعض الحصص التدريبية".

فيصل روضي، نائب رئيس الجمعية الرياضية "هلال ترّاست"، قال في تصريح لهسبريس إن "الملعب في ملكية الجماعة الترابية لإنزكان، ورغم انطلاق عملية كساء أرضيته بالعشب الاصطناعي، منذ نحو أربع سنوات، لم يتم افتتاحه بشكل رسمي في وجه الفرق الممارسة".

وأضاف فيصل روضي: "أرضية الملعب، ورغم تهيئتها، أضحت مُعرقلة لممارسة كرة القدم، وبرزت عدة عيوب على العشب الاصطناعي، منها إطلاقه روائح تخنق الأنفاس، واندثاره في عدة مناطق متفرقة من الملعب، ما يؤثر على اللاعبين أثناء ممارسة تداريبهم".

واعتبر المتحدّث أن هذه المنشأة الرياضية "تحتاج إلى تدخّل عاجل لمصالح الجماعة الترابية لإنزكان، والوزارة الوصية على القطاع، من أجل إحداث المدرجات، وتوفير الإنارة، وإصلاح المستودعات؛ وذلك من أجل استقبال المباريات الرسمية للفريق، الذي يمثل مدينة إنزكان في القسم الوطني الأول هواة شطر الجنوب".

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