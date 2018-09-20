تعيين مدير جهوي للصحة يثير الاحتجاج بالرشيدية

هسبريس من الرشيدية

نظمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية الأخرى، بمدينة الرشيدية، وقفة احتجاج على إعادة تعيين مدير وزارة الصحة بالجهة في المنصب ذاته، رغم ما سمته "الوضع المزري لقطاع الصحة بالجهة".

وعبر المحتجون عن أن وزارة الصحة، ومن خلال إعادتها تعيين المدير الجهوي السابق في المنصب نفسه، اختارت تكريس الوضع المزري التي يتخبط فيه القطاع، مشددين على أن القطاع في حاجة ماسة إلى دماء جديدة من أجل تنزيل برامج وإستراتيجيات جديدة لإنقاذه.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب وزارة الصحة بالتراجع عن قرار إعادة تعيين المدير الجهوي السابق في المنصب نفسه، وتعيين المندوب الإقليمي الحالي للوزارة بالرشيدية في مكانه، من أجل إصلاح المنظومة الصحية بالجهة.

محمد اغبالو، فاعل حقوقي مشارك في الوقفة، أكد أن قرار تعيين المسؤول المعني بالاحتجاج يجب إعادة النظر فيه، مشيرا إلى أن المندوب الحالي للرشيدية كان، في اللائحة الأولى الخاصة بالتعيينات المسربة، هو الاسم المقترح لإدارة قطاع الصحة بالجهة، موضحا أن جميع الهيئات المدنية والحقوقية بالجهة استغربت تغيير الأسماء دون مراعاة ظروف وحاجيات درعة تافيلالت في القطاع الصحي.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين عازمون على مواصلة الاحتجاجات إلى أن يتم تعيين المندوب الإقليمي الحالي للرشيدية مديرا جهويا للصحة، مشددا على أن القطاع الصحي بالجهة تراجع بشكل خطير في فترة تدبير المدير الجهوي المعين حاليا.