توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل.

كما ستتكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية محلية بالأطلس، والجنوب الشرقي خلال الزوال والليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وبالنسبة للرياح، ستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والمنطقة الشرقية.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، ومابين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، ومابين 17 و22 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 23 و26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و38 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل سوس وتانسيفت، وما بين 30 و35 درجة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.