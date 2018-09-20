دوار "الصفيحة" بشفشاون يتعزز بوحدة للتعليم الأولي

هسبريس من شفشاون

قامت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية، يوم الأربعاء، بتدشين وحدة للتعليم الأولي بدوار "الصفيحة" التابع لجماعة بني فغلوم بإقليم شفشاون.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الأهداف التي سطرتها الجمعية والتي ترمي إلى تشجيع التمدرس بإقليم شفشاون ودعم التعليم الأولي لما يشكله من حلقة مهمة وأساسية في إصلاح وتجويد النظام التربوي وتعزيز الملكات التواصلية واللغوية للطفل وتماشيا مع السياسة الوطنية لتعميم التعليم الأولي بالمغرب.

وقد جرى تجهيز الوحدة سالفة الذكر بكل مستلزماتها البيداغوجية والمعرفية والترفيهية وتستجيب لمتطلبات الفئة العمرية المستفيدة منها، كما جرى أيضا بناء مدخل رئيسي وسور يحيط بالفرعية المحتضنة للوحدة وأقسام التعليم الابتدائي.

حفل افتتاح هذه المنشأة، الذي عرف حضور ساكنة الدوار والسلطة المحلية وأعضاء المجلس الجماعي ورئيس جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية ومنسق المشروع ورئيس مكتب الشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ساده طابع احتفالي يعكس الرغبة الملحة للأسر في فضاء يحتضن أبناءهم ويمكنهم من تأهيلهم معرفيا وسلوكيا ومهاراتيا. كما جرى، خلال الحفل كذلك، توزيع محافظ تحتوي على كل مستلزمات الدراسة ووزرات.

يذكر أن المشروع، الذي أنجز بشراكة مع المنظمة الإسبانية PRODIVERSA وبتمويل من بلدية ملقا، اشتمل أيضا على تكوين مؤطرات وحدات التعليم الأولي وإحداث جمعية محلية ستشرف على تسييرها.