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الرئيسية | جهات | آليات جهة الشرق تفتح مسالك طرقية بإقليم جرادة

آليات جهة الشرق تفتح مسالك طرقية بإقليم جرادة

آليات جهة الشرق تفتح مسالك طرقية بإقليم جرادة
هسبريس من وجدة
الخميس 20 شتنبر 2018 - 17:55

تواصل آليات مجلس جهة الشرق عملية فتح مجموعة من المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية بإقليم جرادة، في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها.

وبلغت المسافة المنجزة من المسالك الطرقية، إلى حد الآن، على مستوى مجموع جماعات إقليم جرادة أزيد من 60 كيلومترا؛ في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

وستستفيد جميع الجماعات القروية بإقليم جرادة، التي يصل عددها إلى 11 جماعة، من برنامج إنجاز المسالك الطرقية بحصة 10 كيلومترات لكل جماعة، بما مجموعه 110 كيلومترات على صعيد الإقليم.

وعبر سكان المناطق المستفيدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة من لدن مجلس جهة الشرق، التي ستمكن من فتح وتوسيع المسالك الطرقية؛ وهو ما سيسهم في فك العزلة عنها.

وستشمل المرحلة المقبلة من تدخل آليات المجلس ستشمل كل من إقليمي تاوريرت وكرسيف، اللذين لم يستفيدا بعد من برنامج فتح المسالك الطرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - MEHDI الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:24
إدا كانت هاد الصورة حقيقية للأشغال فتلك الأشغال تقيعية ليس إلا نظرا للتربة المستعملة والتي ستتسبب في تحفير الطريق بعد مدة ... المرجوا إستخدام مواد دات جودة جيدة .
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2 - جرادي الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:29
نشكر مجلس الجهة على هذه الالتفاتة ،كما ندعو جميع الجهات وكذلك الحكومة . الى القيام بمزيد من المبادرات لرفع التهميش عن المنطقة الشرقية واخراجها من العزلة و لخلق فرص الشغل لاخراج الشباب من غياهب اليأس والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم .ولن يفوتنا ان نطالب باطلاق كل سجناء الرأي وكل من سجنو على خلفية الحراك السلمي ،بما فيهم سجناء حراك جرادة الشريف المنسيون. الذين هتفو طيلة الحراك :(سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية .) ان الله مع الصابرين.
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3 - مغربي مقيم الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:46
اجيو تشوفو الكوارث الطرقية والحلول الترقيعة عندنا فجماعة ملقى الويدان اقليم تاوريرت. بقاو غي لقوادس بلا طريق ولا حياة لمن تنادي
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