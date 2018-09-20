آليات جهة الشرق تفتح مسالك طرقية بإقليم جرادة

هسبريس من وجدة

تواصل آليات مجلس جهة الشرق عملية فتح مجموعة من المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية بإقليم جرادة، في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها.

وبلغت المسافة المنجزة من المسالك الطرقية، إلى حد الآن، على مستوى مجموع جماعات إقليم جرادة أزيد من 60 كيلومترا؛ في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

وستستفيد جميع الجماعات القروية بإقليم جرادة، التي يصل عددها إلى 11 جماعة، من برنامج إنجاز المسالك الطرقية بحصة 10 كيلومترات لكل جماعة، بما مجموعه 110 كيلومترات على صعيد الإقليم.

وعبر سكان المناطق المستفيدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة من لدن مجلس جهة الشرق، التي ستمكن من فتح وتوسيع المسالك الطرقية؛ وهو ما سيسهم في فك العزلة عنها.

وستشمل المرحلة المقبلة من تدخل آليات المجلس ستشمل كل من إقليمي تاوريرت وكرسيف، اللذين لم يستفيدا بعد من برنامج فتح المسالك الطرقية.