24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإجهاز على العربية مقدمة للإجهاز على الأمازيغية
- عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
- ارحلوا.. أنتم المسؤولون !
- "الشركة العامة" تفتتح المركز التكنولوجي الإفريقي
- عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت
رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)
أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)
ميركل تقامر بقانون جديد لجذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الملك يطلق "مبادرة تنموية جديدة" للعناية بالشباب ودعم الفقراء - (125)
- رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية - (71)
- إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا - (67)
- حملة "مقاطعة الحليب" تكبد "سنطرال" خسارة 115 مليون درهم - (62)
- احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النفايات تُحاصر مؤسسات تعليمية في الدشيرة
أصبحت مشاهد أكوام من النفايات والأزبال تؤثث جنبات مؤسسات تعليمية عدة في مدينة الدشيرة الجهادية، ملحقة أضرارها بالتلاميذ والساكنة القريبة من هذه المؤسسات، حيث تعمّ الروائح الكريهة المكان متسببة في خنق أنفاس الأطر التربوية والإدارية والمتمدرسين والسكان على حدّ سواء، وتتسلل الحشرات الضارة الناقلة للميكروبات إلى حجرات الدرس.
وسبق أن اشتكى قاطنون بالقرب من الثانوية الإعدادية علال الفاسي ومدرستي السلام والشهيد موسى ابن الحسين الابتدائيّتين، وآباء وأمهات التلاميذ، من "الانتشار الملفت للأزبال في محيط تلك المؤسسات التعليمية"، مطالبين مصالح الجماعة الترابية بـ"التدخل العاجل لأجل ضمان جمع النفايات بشكل يومي، وتنقية الفضاء الذي يُعدّ صورة من صور الالتفات إلى مؤسسات التربية والتكوين".
محمد أجعموم، نائب رئيس الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية، قال في تصريح لهسبريس إن "البقعة المعنية بتراكم النفايات بجانب تلك المؤسسات التعليمية قد شملتها حملة النظافة التي تنظمها الجماعة أربع مرات هذه السنة"، مستدركا بأن "سلوك بعض الساكنة يبقى دون المستوى، لذلك تم الاتفاق مع جمعية آباء ابتدائية السلام على وضع كاميرا في هذا المكان".
وأضاف المسؤول بجماعة الدشيرة أن "شراكة الجماعة مع المؤسسات التعليمية قد تجاوزت تدخلات النظافة لتشمل مجالات تأهيل الملاعب الرياضية وفتحها للعموم، وقاعات الإعلاميات، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية وغيرها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ببني ملال تحاصر ثانوية العامرية التأهيلية.......محلات لصيقة بسور المؤسسة......احتج الأساتذة السنة الماضية ومعهم تلاميذتهم لكن يبدو أن المجلس البلدي ماض في إرساء مشروعه وكأن هذه المؤسسة التعليمية لا حرمة لها.