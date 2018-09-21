مطالب بالتحقيق في مآل 37 مليار لمبادرة التنمية

هسبريس – محمد لديب

أبانت معطيات موثقة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية عن رصد ملايير السنتيمات لمشاريع ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد مدينة الدار البيضاء.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس حول هذه المشاريع، والتي يقول مجموعة من المتتبعين إنها لم تنجح في تحقيق الأهداف الكبرى للمبادرة المتمثلة في محاربة الهشاشة الاجتماعية، كشفت عن رصد مبالغ ضخمة لمئات المشاريع التي اندثرت، أو لم تر النور أصلا.

37 مليار سنتيم هو المبلغ المالي الذي رصدته مصالح وزارة الداخلية لتمويل مشاريع للتنمية البشرية بعمالة الحي الحسني على مدى ست سنوات، دون أن تنجح في تحقيق الآثار والأهداف المسطرة لها.

وكشفت المعطيات الموثقة أن عدد المشاريع التي تم تمويلها، بشكل كلي أو جزئي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطقة الحي الحسني بلغ في ظرف ست سنوات 195 مشروعا، شملت تشييد ملاعب القرب وقاعات رياضية وبنايات اجتماعية موجهة للنساء والفتيات والشباب، وهي المشاريع التي لم يعد لها وجود في شق كبير منها، وفق تصريحات متطابقة لنشطاء جمعويين بمنطقة الحي الحسني.

كما خصصت ملايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنطقة الحي الحسني لتمويل عمليا تزفيت مجموعة من الأزقة بشكل انتقائي، في العديد من الأحياء السكنية، وتمويل مشاريع لملاعب القرب التي تدهورت حالتها بعد شهور قليلة من انطلاق عملية استغلالها من طرف بعض المستفيدين.

وعبر عبد الحق ختي، ناشط جمعوي، عن تفاجئه بالأموال الطائلة التي رصدت لتمويل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال ختي في تصريح لهسبريس: "تخصيص مبلغ 37 مليار سنتيم للمساهمة في تمويل 195 مشروعا على مدى خمس أو ست سنوات، في الوقت الذي لم نلمس فيه أي تأثير لها على شباب وساكنة المنطقة، أمر يدعو إلى الاستغراب".

وأضاف الناشط الجمعوي: "العديد من المشاريع نسمع عنها. الأمر يتطلب قدوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص هذه المشاريع، والوقوف على حقيقة وجودها على أرض الواقع، والضرب على يد كل من يثبت عدم قيامه بواجبه أو التهرب من التزاماته، وأعني هنا الجمعيات التي تلقت مبالغ كبرى في إطار هذه المشاريع".

وتراوحت المبالغ التي تسلمتها الجمعيات التي قدمت هذه المشاريع، البالغ عددها 195 مشروعا، ما بين 30 ألف درهم و1.3 مليون درهم لكل جمعية دفعة واحدة، لإقامة مراكز شبابية ونسوية وتدريبية، ما يزال العديد من الجمعويين يبحثون عن مكان وجودها.