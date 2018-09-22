توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح على سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، مع نزول أمطار جد خفيفة في بعض الأحيان.

ويتوقع أيضا تساقط زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسهول الغربية المجاورة لها، والجنوب الشرقي، والسواحل والسهول الوسطى للمحيط الاطلسي، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما الى قوية من الشرق بمنطقة طنجة، ومعتدلة الى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ومابين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، ومابين 23 و26 درجة بسهول كل من تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و40 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل سوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقتي عبدة ودكالة والشاوية والغرب واللوكوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 30 و35 درجة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل ومنطقة طنجة، وما بين 17 و25 درجة بمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.