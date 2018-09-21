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كُتّاب وآراء
نشرة خاصة تحذر من أمطار عاصفية بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، اليوم الجمعة، العديد من مناطق المملكة ما بين الواحدة زوالا والحادية عشرة ليلا.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الأمطار العاصفية، التي غالبا ما سيصحبها هبوب رياح قوية وسقوط برد، ستهم أقاليم تارودانت، وشيشاوة، والحوز، وأزيلال، وورزازات، وتنغير، وزاكورة، وطاطا.
وأضافت المديرية أنه من المرتقب أيضا تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين 37 و41 درجة، غدا السبت، بكل من سيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان، والقنيطرة، والخميسات، والعرائش، وتارودانت. وسيستمر الطقس الحار، بعد غد الأحد، في أقاليم العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان وتاونات والخميسات وسلا والرباط والصخيرات-تمارة وبنسليمان وسيدي بنور وآسفي وتارودانت، وأكادير إداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، واشتوكة آيت باها، وتيزنيت، وسيدي إفني، وكلميم.
كما أشارت النشرة الخاصة إلى أن موجة الحرارة ستمتد حتى يوم الاثنين لتشمل أقاليم العرائش ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات، وأكادير إداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، واشتوكة آيت باها، وتيزنيت وسيدي إفني وكلميم وطانطان وطرفاية والعيون وبوجدور ووادي الذهب.