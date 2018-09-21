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حملة تبرع توفر 100 كيس من الدم في شفشاون

حملة تبرع توفر 100 كيس من الدم في شفشاون
أيوب صدور
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:39

احتضن المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، بشراكة مع جمعية بسمة للمريض، حملة للتبرع بالدم؛ وهي المبادرة التي تروم تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل منتظم لتوفير مخزون من هذه المادة الحيوية.

وتهدف الحملة، التي أطلقت بشراكة مع مركز تحاقن الدم بتطوان وإدارة المستشفى المذكور، تحت شعار "تبرع بالدم وأنقذ حياة إنسان"، واستمرت على مدى يومين، إلى تعبئة الساكنة المحلية من أجل التبرع بالدم؛ وذلك في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه مستشفيات الجهة في هذه المادة الضرورية لإنقاذ المرضى.

ومكن النشاط الخيري من جمع 40 كيسا في اليوم الأول، الخميس؛ فيما بلغت حصيلة اليوم الجمعة 60 كيسا، ليصل مجموع أكياس الدم المحصلة إلى 100 كيس.

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