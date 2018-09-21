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تلميذ مفصول يخوض إضرابا عن الطعام بزاكورة

تلميذ مفصول يخوض إضرابا عن الطعام بزاكورة
هسبريس من زاكورة
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:31

دخل تلميذ، اليوم الجمعة، في إضراب عن الطعام مصحوب باعتصام أمام ثانوية صلاح الدين الأيوبي بجماعة النقوب التابعة للنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، احتجاجا على ما سماه "إقصائه من متابعة دراسته بهذه المؤسسة التعليمية".

ويخوض التلميذ مصطفى الطاهري اعتصاما مفتوحا من أجل "حقه في الدراسة بعدما أن طرد بدون أي مبرر قانوني من طرف إدارة المؤسسة"، وفق تعبيره.

وقال التلميذ المفصول عن الدراسة، في تصريح لهسبريس، "بعدما كنت تلميذا أتابع دراستي السنة الثانية باكالوريا في ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالنقوب التابعة لمديرية التربية الوطنية بزاكورة، تعرضت لطرد وفصل تعسفي من المؤسسة المذكورة العام الماضي"، موضحا أن هذا الإجراء التعسفي كان إجراء انفراديا شخصيا لكونه لا يستند إلى أي أساس ولا أي مبرر قانوني"، حسب التلميذ ذاته.

ولفت المتضرر إلى أنه تقدم إلى المؤسسة المذكورة للتسجيل بداية الموسم الماضي ، وأكد له مدير المؤسسة أن الأكاديمية هي التي فصلتك، مشيرا إلى أن الأكاديمية نفت شطب اسمي وعدم توصلها بأي ملف يخص هذا التلميذ.

وطالب مصطفى الطاهري كل من وزير التربية الوطنية والمدير الإقليمي بإعادة النظر في القرار المتخذ ضده، والسماح له من أجل مواصلة مساره الدراسي، معلنا استعداده لخوض جميع الأشكال التي يراها مناسبة لانتزاع حقه في التسجيل، محملا جمعية آباء وأولياء التلاميذ المسؤولية لكونها لم تتحرك في مثل هده الحالات.

الاتهامات التي وجهها التلميذ مصطفى الطاهري إلى إدارة المؤسسة التعليمية نفاها باسو أيت بركا، مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالنقوب، مشددا على أن تلك الاتهامات باطلة ولا أساس لهما من الصحة، موضحا أن المدير ليس لديه الحق في اتخاذ قرار طرد أو فصل التلاميذ أو إرجاعهما، مشيرا إلى أن مجلس القسم هو من يتخذ مثل هذه القرارات طبقا لمذكرات وزارية.

ولفت المسؤول التربوي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إلى أن التلميذ المعني بالأمر استوفى سنوات التمدرس القانونية، طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 01/2071 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2001، الذي ينص على أنه لا يسمح لتلاميذ الثانوي التأهيلي بالتكرار إلا مرة واحدة في التعليم التأهيلي.

وأضاف أن التلميذ مصطفى الطاهري كان في وقت سابق تلميذا في جذع مشترك، ودرس مرتين في السنة الأولى بكالوريا، ومرتين في السنة الثانية بكالوريا؛ في حين أن السنوات القانونية هي ثلاث سنوات، موضحا أن التلميذ ضُبط في حالة غش أثناء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا سنة 2017 وخلال سنتي 2017 و2018 لم يلج الدراسة لأنه صدر في حقه قرار الفصل، مذكرا بأن هذه السنة تقدم بطلب خارج الأجل القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - de kisss الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:49
الحق يعلى ولا يعل عليه،فلا داعي للاضراب عن الطعام .هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين#
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-3
2 - hayat الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:50
حشومة عليكم. تدعون انكم تحاربون الهدر المدرسي. هاد التلميذ عندو رغبة كبيرة باش يرجع للدراسة. علاش كتحرموه؟ اعطوا له فرصة من فضلكم.
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-3
3 - غشاش ويستحق الطرد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:53
لما ظهر السبب في اخر المقال بطل العجب الذي في اوله فالتلميذ غشاش وقد ضبط متلبسا بالغش في الامتحان وهذا هو سبب طرده ولا يوجد دخان بدون نار والتلميذ يلف ويراوغ في التصريح دون ان يقولها مباشرة : غششت في الامتحان
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20
4 - اب لابن مفصول الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:01
اصبح مديرو المؤسسات التعليمية يعتبرون المؤساسات التعليمية ملكهم الخاص يفصلون من يشاؤون ومتى شاؤوا بدون سند قانوني فابني يعيش نفس الوضع بعد ان فصل من المستوى الثالث اعدادي من مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة لانه ربسب في المستوى الثالث اعدادي .رغم انه من حقه اعادت السنة ويشهد له بحسن السيرة والسلوك
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-21
5 - deterte الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:06
اش كتقول بانك طردت بدون مبرر قانوني والحقيقة انك ضبطت تنقل وتغش في الامتحان وهذا يوجب قانونا الطرد والتوقيف عن اجتياز الامتحانات لمدة معروفة انت نقال غشاش غير صالح فمن غشنا فليس منا والسلام
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13
6 - مغربي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:08
وماذا بعد ؟؟ هل نترك مثل هذا التلميذ للشارع و في الأخير يصبح سارق او قاطع الطريق .
لماذا لم تتابع حالة الطفل من مشاكل و هموم و تعب و ووو من الاول ؟
مدير يعرف فقط ان يجلس في مكانه و يمضي على الأوراق ، بالأجدر بكم ان تتابعوا كل الحالات و حل مشاكلهم المدرسية حتى و ان لزم الامر أخذ الطفل من أبويه .

معكم أستاذ جامعي بمدينة تورنتو الكندية .
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-12
7 - بنعبدالسلام الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:19
إذا كان هذا التلميذ قد كرر السنة الاولى والسنة الثانية بكالوريا بدون مبرر مقبول كالمرض او شيء من هذا القبيل ، فإن حقه في التمدرس قد استوفاه وعليه أن يترك الآخرين يستمتعون بحقهم في كرسي التمدرس ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستحوذ على هذا الكرسي مدى الحياة.
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4
8 - بدون تعليق الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:21
عندما تفرض الوزارة إرجاع المشاغبين الشيوخ إلى القسم. فالخاسر هو باقي تلاميذ القسم خصوصا المجدين منهم الذين لا يستطيعون التعبير عن ضياع وقتهم.
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6
9 - محمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:29
هذا النوع من التلاميذ الغشاشين لا يصلحون للقسم . إنه يفسد باقي التلاميذ ويعلمهم جميع أنواع الغش ويقوم بالتشويش على الأستاذ ويتحرش بالتلميذات . عمره 24 سنة لا يصلح للقسم بل مكانه في التكوين المهني.
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3
10 - تعليم رسمي تعليم حر الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:47
أنت استوفيت السنوات المسموح بها بالتكرار، الله يجعل شي بركة ما استفدتيش من خطأ الاتكرار، يمكن ليك تبع الدراسة حر. أما الى كنت توحشت المؤسسة وبغيتي ترجع للقسم انصحك تطلب منهم يعطيوك شي بقعة أرضية فالمؤسسة بنيها واسكن فيها أحسن.
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1
11 - majidov الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:50
انت غير صالح للدراسة ادا كانت لك رغبة يمكنك أن تجتاز البكالوريا حرا أو تسجل في التكوين المهني
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1
12 - nour الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:55
A dire vrai ce n'est plus un élève.c'est un citoyen tout coût.il devait normalement profiter de son passage au lycée en réussissant et ayant son bac comme les autres . mais le réintégrer en classe parmi des filles mineurs! imaginez lasuite( un gars de 22 ans AVC un élève de 17)
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0
13 - الطنزالعكري الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:58
واش باغي تخيم سنتين في الاولى وسنتين في الثانية باك وضبطك تغش لم يبقى لك يا ولدي الا الباكالوريا احرار حظ سعيد بالتفوق والتوفيق
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