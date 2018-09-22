ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار وجدة - أنجاد

هسبريس من الرباط

بلغ عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، ما مجموعه 467.629، مقابل 437.298 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنسبة ارتفاع بلغت %6,94.

وأفادت معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات بأن المطار المذكور استأثر بـ3,15 % من حجم النقل الجوي المسجل على مستوى مختلف مطارات المملكة بمتم غشت 2018، مُحتلا بذلك المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني والثانية جهويا بعد مطار الناظور الذي سجل 3,2% من النقل الجوي الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد بلغ عدد مستعملي مطار وجدة- أنجاد 103.542 مسافرا، مقابل 101 ألف و737 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، بارتفاع بلغ 1,77%.

ويرتبط مطار وجدة بعدد من المطارات الأوروبية، خاصة بفرنسا (باريس ومرسيليا وبوفيه)، وبلجيكا (بروكسيل وشارلوا)، وألمانيا (دسلدورف)، وهولندا (أمستردام).

حري بالذكر أنه، على الصعيد الوطني، عرف شهر غشت 2018 عبور أزيد من مليونين و287 ألفا و673 مسافرا، بينما سجلت الفترة نفسها من السنة الماضية مليونين و201 ألف و593 مسافرا، بنسبة زيادة وصلت 3,91%.