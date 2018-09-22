24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العربية أم الدارجة؟: نحو أفق مختلف في الحوار والرؤية
- مؤسسات على قوارب الموت
- مبروكي: لهذه الأسباب يعتبر غالبية المغاربة الفقر "مشيئة إلهية"
- فرقة مسرحية تعرض "بلوكاج" في مدن مغربية
- مجموعة إسبانية تتولى إدارة النقل الحضري بآسفي
ائتلاف بيئي يدق ناقوس الخطر حول مطارح النفايات بالمغرب (5.00)
الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)
مؤشر "التقدم الاجتماعي" يضع المغرب في المرتبة 76 عالميا (5.00)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام وفاق سطيف ويودع دوري أبطال إفريقيا - (104)
- سياسي ألماني: المغرب يحتلّ الصحراء وينتهك حقوق المثليين جنسياً - (102)
- تمثيل جريمة ذبح شاب بسلا - (97)
- خرجات العُثماني حول تدريس الدارجة تُثير غضب وزراء في الحكومة - (59)
- الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار وجدة - أنجاد
بلغ عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، ما مجموعه 467.629، مقابل 437.298 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنسبة ارتفاع بلغت %6,94.
وأفادت معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات بأن المطار المذكور استأثر بـ3,15 % من حجم النقل الجوي المسجل على مستوى مختلف مطارات المملكة بمتم غشت 2018، مُحتلا بذلك المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني والثانية جهويا بعد مطار الناظور الذي سجل 3,2% من النقل الجوي الوطني.
ووفق المصدر ذاته، فقد بلغ عدد مستعملي مطار وجدة- أنجاد 103.542 مسافرا، مقابل 101 ألف و737 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، بارتفاع بلغ 1,77%.
ويرتبط مطار وجدة بعدد من المطارات الأوروبية، خاصة بفرنسا (باريس ومرسيليا وبوفيه)، وبلجيكا (بروكسيل وشارلوا)، وألمانيا (دسلدورف)، وهولندا (أمستردام).
حري بالذكر أنه، على الصعيد الوطني، عرف شهر غشت 2018 عبور أزيد من مليونين و287 ألفا و673 مسافرا، بينما سجلت الفترة نفسها من السنة الماضية مليونين و201 ألف و593 مسافرا، بنسبة زيادة وصلت 3,91%.