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الرئيسية | جهات | "مديرية تاونات" تنفي وجود مدرسة آيلة للانهيار

"مديرية تاونات" تنفي وجود مدرسة آيلة للانهيار

"مديرية تاونات" تنفي وجود مدرسة آيلة للانهيار
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 22 شتنبر 2018 - 12:20

أفادت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتاونات بأن الوحدة المدرسية "عيشات"، التي تم تداول "فيديو" حول الوضعية المادية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غير مشغلة منذ السنة الماضية.

وأبرزت المديرية ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن لجنة إقليمية، برئاسة المدير الإقليمي، حلت بموقع الوحدة المدرسية "عيشات"، التابعة لمجموعة مدارس الكعدة الحمراء بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية مولاي عبد الكريم، للوقوف على صحة ما تم تداوله بالشريط المذكور، مبرزا أنه "تأكد للجنة الإقليمية بما لا يدعو مجالا للشك أن الوحدة المدرسية "عيشات" موضوع الفيديو المذكور غير مشغلة، منذ السنة الماضية، بعدما تبين أن الحجرات الدراسية آيلة للسقوط وغير صالحة للاستعمال".

وكتدبير مؤقت وباتفاق مع آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، يوضح المصدر ذاته، جرى تحويل 37 تلميذا وتلميذة من أجل التمدرس بالوحدة المدرسية "الرواجع" التابعة لنفس المجموعة المدرسية. كما أن التنسيق جار مع المصالح التقنية للجماعة الترابية مولاي عبد الكريم والسلطة المحلية لاستصدار قرار الهدم، في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتاونات إلى أنه في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية فقد جرت برمجة تعويض ثلاث حجرات دراسية بهذه الوحدة المدرسية وبناء المرافق الصحية بها وتسييجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - lif السبت 22 شتنبر 2018 - 12:44
مدارس مسقوفة بالقزدير . لاحول ولا قوة الا بالله .
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