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كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تعلن تأسيس فرع زاوية الشيخ
احتضنت دار الشباب في زاوية الشيخ الجمع العام التأسيسي لـ"فرع زاوية الشيخ المستقبل" من "حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل".
وناقش الجمع العام، وفق بلاغ صادر عن الحركة، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمدينة، "حيث قدمت شهادات حية استنكرت غياب العدالة المجالية على الصعيد الجهوي، وغياب البرامج التنموية المهيكلة على الصعيد الإقليمي والمحلي، رغم ما تزخر به المنطقة من ثروة فلاحية وسياحية وبشرية، ورغم النقص الكبير في البنيات الأساسية، كالتعليم والصحة والشغل".
المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، استحضر في كلمة له بالمناسبة "التاريخ المجيد للمقاومة في المنطقة ومعركة الهري"، مركزا على "الرؤية النقدية التي تتبناها الحركة للسياسات التي تفتقد الحماية الاجتماعية والعقلانية في التسيير والتدبير والحكامة"، وفق البلاغ.
كما نوه المتحدث باللجنة التحضيرية وبالديناميات الجهوية، "التي كسبت تعاطف العديد من الكفاءات والأطر والشباب ضدا على اليأس والتيئيس والعزوف، وعملت على خلق قنوات التواصل بين أبناء المنطقة من أجل النهوض بها".
وجاءت تشكيلة المكتب المسير لفرع الحركة بزاوية الشيخ المستقبل على الشكل التالي: عبد المجيد عباسي رئيسا و عبد الرحيم نجمي نائبا عنه، والحسين تمصاط أمينا للمال وعبد الله الذهبي نائبا عنه، وسعيد بوكري كاتبا عاما و عمر اكوش نائبا للكاتب العام، و صالح مناش مستشارا.