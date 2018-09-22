نشرة إنذارية: أمطار عاصفية تضرب جهات بالمغرب

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، اليوم السبت، العديد من مناطق المملكة ما بين الثانية بعد الزوال والحادية عشرة ليلا.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الأمطار العاصفية، التي غالبا ما سيصحبها هبوب رياح قوية وسقوط برد، ستهم أقاليم الحوز والصويرة وشيشاوة، وورزازات وتارودانت وأكادير إداوتنان، وطاطا وإنزكان آيت ملول، وتيزنيت وشتوكة آيت باها.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب، أيضا، تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، يتراوح بين 37 و40 درجة اليوم السبت، بكل من سيدي سليمان ووزان والقنيطرة، وسيدي قاسم والخميسات والعرائش، وتارودانت وآسفي واليوسفية، وسيدي بنور ومولاي يعقوب.

وسيستمر الطقس الحار يوم غد الأحد، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 37 و41 درجة في أقاليم العرائش والقنيطرة، وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان، وتاونات والخميسات وسلا، وبنسليمان وسيدي بنور وأسفي، واليوسفية ومولاي يعقوب وتارودانت، وأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها، وتيزنيت وسيدي إفني وكلميم.

كما أشارت النشرة الخاصة إلى أن موجة الحرارة ستمتد حتى بعد غد الاثنين لتشمل أقاليم العرائش ووزان وسيدي قاسم، وسيدي سليمان وتاونات وأكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها وتيزنيت، وسيدي إفني وكلميم، وطانطان وطرفاية والعيون، وبوجدور وواد الذهب.