جامعة الداخلة المفتوحة تكوّن شباب جنوب المملكة

أيوب صدور

نظمت جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية دورة تكوينية لفائدة شباب من الأقاليم الجنوبية للمملكة، حاملين مشاريع رائدة في مجال التنمية المستدامة؛ وذلك في إطار "الجامعة المفتوحة للداخلة".

ويأتي هذا النشاط تتويجا لإعلان الداخلة المنبثق عن الملتقى الدولي الرابع للجامعة المفتوحة للداخلة حول موضوع: "شباب العالم والتنمية المستدامة، أية مساهمة؟"، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس ، بشراكة مع منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، ومنتدى شباب جزر هواي، وكونفدرالية الطلبة، والمتدربين الأفارقة الأجانب بالمغرب.

الموعد اعرف حضور أزيد من 250 شابا وشابة من جميع جهات المغرب والعالم، عملوا من خلال أوراش علمية وأنشطة موازية على اقتراح عناصر إستراتيجية تعزز الأهداف المتوخاة من مؤتمر الأطراف "COP22".

ومكنت هذه الدورة التكوينية، حسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، حاملي هذه المشاريع من تحسين معارفهم وتقوية قدراتهم في مجالات التدبير والتسيير المالي للمشاريع الخضراء، وستليها عمليات مواكبتهم خلال المراحل المقبلة، توفيرا للشروط التي يتطلبها إنجاز المشاريع الفعلي في جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون.

وتبعا للمصدر ذاته فإن الجامعة المفتوحة للداخلة تتوخى من هذه المبادرة الانخراط الفعلي في الجيل الجديد من الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، انسجاما مع توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب.