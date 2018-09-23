دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان

هسبريس من وزان

أثارت النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة وزان نقاشا وسجالا كبيرين بعدما عرض المجلس مشروعا لدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمماثلة باللغة الفرنسية؛ الشيء الذي اعتبره بعض المستشارين غير دستوري.

وبحسب عبد المجيد سحنون، مستشار جماعي، فإن أشغال دورة المجلس الجماعي عرفت تقديم مشروع لدفتر التحملات باللغة الفرنسية، قائلا إنه تقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الجماعي من أجل تمديد الدورة وعرض المشروع في جلسة قادمة باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للملكة دستوريا.

وأشار المسؤول الجماعي إلى اعتراف بعض الأعضاء بهشاشة لغتهم الفرنسية، التي بسببها تم رفض مقترح المشروع بحكم أن اللغة المستعملة فيه لا تسمح لكافة الأعضاء بفهم مقتضياته وبنوده، وقال إن "المشروع لم تتم مناقشته أو عرضه على أية لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس".

وأضاف المستشار الجماعي أن "المشروع الموحد لدفتر التحملات الذي أعدته وزارة الداخلية يقتضي تكييفا محليا بضرورة الاحتفاظ بالعمال الحاليين من طرف الشركة المفوض لها مستقبليا، وهو ما رفضه الرئيس والمجلس".

من جانبه، قال عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، إن "المشروع الذي تم عرضه ومناقشته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية هو مقترح مشروع موحد لدفتر التحملات أعدته مصالح وزارة الداخلية"، مستحضرا مشكل التعريب الذي يشوب تعاطي مختلف الإدارات العمومية مع الأوراق الشخصية للمواطنين، معطيا المثال بشهادة الأجرة وشهادة العمل، وغيرهما.

وأضاف المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "تعريب المقترح يقتضي التنقل إلى المصالح الواقفة وراءه للسهر على ترجمته كلمة كلمة مع ما يرافق ذلك من صعوبات لغوية بحكم وجود des mots techniques"، بتعبيره، معتبرا السجال حول هذا الموضوع "لغطا ومزايدات سياسية".