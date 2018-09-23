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أمطار عاصفية ورياح قوية تعم مناطق بالمملكة

أمطار عاصفية ورياح قوية تعم مناطق بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:30

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، اليوم الأحد، العديد من مناطق المملكة ما بين الخامسة والنصف زوالا ومنتصف الليل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية خاصة، أن هذه الأمطار العاصفية، التي غالبا ما سيصحبها هبوب رياح قوية وسقوط برد، ستهم أقاليم الحوز، والصويرة، وشيشاوة، وورزازات، وتارودانت، وأكادير إداوتنان، وطاطا، وإنزكان آيت ملول، وتيزنيت، وشتوكة آيت باها، وسيدي إفني وكلميم.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب أيضا تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين 37 و41 درجة، اليوم الأحد، بكل من العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان، وتاونات، والخميسات، وسلا، وبن سليمان، وسيدي بنور، وآسفي، واليوسفية، ومولاي يعقوب، وتارودانت، وأكادير إداوتنان، وإنزكان، وآيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتيزنيت، وسيدي إفني وكلميم.

وأشارت النشرة الخاصة إلى أن موجة الحرارة ستمتد حتى يوم غد الاثنين لتشمل أقاليم العرائش، ووزان، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وتاونات، وأكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتيزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، وطانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور وواد الذهب.

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