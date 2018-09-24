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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 06:27

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، و كذا بالأقاليم الجنوبية. وكالعادة سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل على السواحل. فضلا عن تساقط زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الصغير والكبير وسوس والشياضمة وتانسيفت والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وداخل الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشرقي متقلبة في باقي المناطق، مع زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 22 و27 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و42 درجة داخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و38 درجة داخل السهول الشمالية والوسطى، وما بين 25 و33 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان بين العرائش والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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