24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  2. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  3. صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)

  4. ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق (4.00)

  5. درك السوالم يفكّ لغز مقتل "كسّال" نواحي برشيد (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وحدة صحية للكشف عن السيدا بموسم إملشيل

وحدة صحية للكشف عن السيدا بموسم إملشيل

وحدة صحية للكشف عن السيدا بموسم إملشيل
وائل بورشاشن من دوار آيت عمر
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 15:14

عرفت وحدة صحية متنقلة للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا تفاعلا كبيرا من طرف مرتادي موسم إملشيل للزواج الجماعي الذي ينظم أيام 21 و22 و23 شتنبر الجاري.

وجاءت هذه الوحدة بمبادرة من جمعية الجنوب لمحاربة السيدا التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة أكادير، ولديها فروع عدة، من بينها فرع ورزازات، بهدف الكشف عن هذه الأمراض والتوعية بخطورتها والتعريف بسبل الوقاية منها.

كريمة بوحسو، مديرة مشروع التوعية والتحسيس عن قرب بمخاطر التعفنات المنقولة جنسيا ممرضة بالجمعية، قالت إن هدف هذه الوحدة الطبية المتنقلة هو الكشف السري والمجاني عن فيروس السيدا، مضيفة أن الجمعية تحاول ما أمكن أن تصل إلى الأماكن البعيدة من أجل خدمة جميع مدن الجهة.

وجاء اختيار موسم إملشيل، بحسب مديرة المشروع، لوجود تجمع كبير للناس مما يعني إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الساكنة، بعدما توقفت الوحدة الصحية المتنقلة في أوقات سابقة بكل من زاكورة، وتنغير، ووارزازات، والراشيدية، وميدلت.

ويعمل مسؤولو الوحدة الصحية على التوعية والتحسيس بمخاطر التعفنات المنقولة جنسيا والسيدا؛ "لأنه ما يزال عندنا نقص في هذا المجال، خصوصا بالنسبة لمثل هذه المناطق التي لا تكون واعية بخطورة هذا المرض؛ فعندما تخبر شخصا بأن الأمر يتعلق بتحليل طبي للسيدا يسألك ما هي السيدا؟ إذن هناك أشخاص لا يعرفون بعدُ ما السيدا وما طرق انتقالها"، تقول بوحسو.

وبيّنت المتحدثة أن أعضاء جمعية الجنوب لمحاربة السيدا كانوا متخوفين من ضعف تفاعل أبناء وبنات المنطقة، إلى حد أنهم حصروا هدفهم في القيام بمائتي تحليل في يومين، قائلة: "لم نكن نتوقع أننا سنتجاوز هذا العدد، ولكن الحمد لله تجاوزناه بكل سهولة. عندما تحدثنا مع الناس وقدمنا لهم معلومات حول عملنا، أصبح لديهم وعي وقناعة بضرورة القيام بهذا التحليل".

بدوره، ذكر محمد أدراق، طبيب بورزازات مشرف على الوحدة المتنقلة، أن الإقبال على الوحدة المتنقلة كان من قبل جميع الفئات؛ فـ"هناك شباب وشابات، ورجال كبار، وباعة، وأناس من السلطات".

وزاد الطبيب المشرف موضحا أن هدف الوحدة الصحية المتنقلة هو "الكشف عن مرض السيدا، والتوعية به عن طريق النُّصح وإعطاء فكرة عن الأمراض التعفنية باستعمال لوحات فيها معلومات متعددة؛ نشرح لمن يأتي عندنا معنى الأمراض المنقولة جنسيا، والسيدا، والسيفيليس، ونقوم بتحليل طبي لفيروس السيدا، ونُعطي المعنيَّ بالأمر نتيجته، بشكل مجاني وسري، فلا نطلب اسمه أو عنوانه أو مكان سكنه، بل نعطيه رقما فقط".

وينحصر دور الوحدة الصحية المتنقلة، بحسب المسؤولين عليها، في التحليل الطبي، وإمداد المرتادين بوسائل وقائية تمنعُ انتشارَ الأمراض المنقولة جنسيا، ونشر الوعي بين المواطنين بشكل عام، ومرتادي الموسم بشكل خاص؛ حتى يعرفوا كيفية انتقال هذه الأمراض "ليحموا أنفسهم ويحموا المحيطين بهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طبيب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:08
اولا يجب معرفة الفرق بين داء فقدان المناعة المكتسبة «HIV» و الايدز ... الإيدز فهو حالة ناتجة عن الاصابة بفيروس نقص المناعه المكتسبة HIV وتمثل المرحلة النهائية والخطيرة منه . الإصابة بالفيروس لا تعني الإصابة بالإيدز: فيروس نقص المناعة المكتسبة أو «HIV» ليس إلا فيروسًا يمكن الحد منه عن طريق العلاج و الأدوية و يمكن للشخص المصاب ان يعيش حياته بشكل طبيعي ، بينما يعتبر الإيدز حالة صحية خطيرة و المرحلة الأخيرة من المرض ، إذ يمكن الإصابة بالفيروس دون الإصابة بمتلازمة الإيدز ،فإن الكثير من المصابين بالفيروس يعيشون بشكل طبيعي لسنوات دون الإصابة بالإيدز بفضل تقدم العلاجات. العلاج يمنع انتقال عدوى داء فقدان المناعة المكتسبة HIV بين الزوجين..هذا ما بينته آخر دراسة أمريكية ..ان الأدوية المستعملة للعلاج تحد بصورة كبيرة من انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى آخر عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.