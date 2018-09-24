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الرئيسية | جهات | إسبانيا تُشدد إجراءات الدخول إلى سبتة .. والمغرب ينشر حواجز أمنية

إسبانيا تُشدد إجراءات الدخول إلى سبتة .. والمغرب ينشر حواجز أمنية

إسبانيا تُشدد إجراءات الدخول إلى سبتة .. والمغرب ينشر حواجز أمنية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:00

رداً على موجة الهجرة السرية التي اجتاحت سواحل شمال المغرب، شددت السلطات الأمنية الإسبانية بباب سبتة المحتلة إجراءات عبور المواطنين المغاربة إلى المدينة، الذين اعتادوا الدخول من أجل التسوق أو السياحة.

وقال مصدر من معبر باب سبتة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن السلطات الإسبانية شددت إجراءات دخول المغاربة إلى سبتة المحتلة، مشيرا إلى أنه تم منع عشرات الأشخاص من مدينة تطوان، أمس الأحد، دون وجود أي عذر أو سبب.

ورغم تأشير السلطات الأمنية المغربية بمعبر باب سبتة لعدد من القاطنين بإقليم تطوان قصد الدخول إلى المدينة المغربية المحتلة، إلا أن السلطات الإسبانية منعتهم من العبور ولم يتم إخبارهم حتى بسبب المنع أو تقديم توضيحات في الموضوع؛ وهو المعطى الجديد الذي ربطه أكثر من متتبع بواقعة الهجرة السرية التي عرفها شاطئ مرتيل ليلة السبت الأحد.

من جهة ثانية، نشرت السلطات الأمنية المغربية في مداخل مدن الشمال عشرات الحواجز الأمنية لمنع تدفق الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة السرية إلى أوروبا، بعد واقعة ظهور الزورق المطاطي فائق السرعة "الفانطوم" بشاطئ مرتيل لنقل مرشحين للهجرة السرية مجاناً.

وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان (ONDH) إن السلطات الأمنية أوقفت عشرات الشباب في مداخل المدن السياحية الشمالية للتأكد من هوياتهم وإلزام القادمين منهم من مدن الداخل بالعودة إلى مدنهم الأصلية، مضيفا أن مدن الشمال تعرف خلال الأيام الحالية توافد المئات من الشباب المغاربة الحالمين بالهجرة.

وبعد حديث مصادر محلية عن نجاح القارب الغامض "الفانطوم" في نقل 4 شبان من شاطئ مارتيل إلى الساحل الإسباني، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إن عناصر البحرية الملكية تمكنت، بتعاون مع الدرك الملكي، من إحباط محاولة للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ المدينة ذاتها.

وأوضح المصدر أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية تنشط على مستوى السواحل المتوسطية تعقبت ليلة 22-23 شتنبر 2018 قاربا كان منطلقا بسرعة فائقة محاولا الوصول إلى شاطئ مرتيل لنقل مرشحين للهجرة السرية.

وأضاف البلاغ أن التنسيق بين هذه الوحدة وزورقين سريعين تابعين للدرك الملكي أجبر القارب على الفرار إلى عرض البحر، مشيرا إلى أن أيا من المرشحين للهجرة السرية لم يتمكن من امتطاء القارب.

وتحول القارب المطاطي "الفانطوم" الذي يظهر بين الفينة والأخرى بسواحل الشمال إلى أشبه بأسطورة، حيث يتساءل الجميع عن الجهة التي تقف وراء هذا الزورق السريع الذي ينقل المغاربة مجاناً ويُحير السلطات المغربية والإسبانية، في وقت تشير فيه بعض المصادر إلى أن الأمر يتعلق بكبار مافيات المخدرات الدولية التي تقوم بذلك عمداً ردا على تشديد الخناق على أنشطتها بين الضفتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:18
تصور واحد النهار اكتشفتي ان الأغلبية ديال اولادك كيكرهوك غي تصور!

ما تحاولش تفهم علاش؟
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93
2 - mazalni 3la didani الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:25
أنها قوارب الرحمة جاءت بتفرج كربة هدا الشباب البءيس. الدي أصبح همه الوحيد هو الفرار من الحكرة والتهميش.
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68
3 - منير الريفي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:27
هالعار الى خليو الناس تهاجر هاد لبلاد
وربحو بيها
خلينها ليكم بعدو غي منا هالعار وراح مصيتو لينا الدم
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63
4 - Sadik YEMLAH الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:28
رأسي يكاد ينفجر من هول الأسئلة، و يبقى اليؤال الأكبر : لماذا و صلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ أين تذهب كل جهود التنمية ؟ التعليم في انحطاط، الصحة في سقوط حر، القضاء بيع وشراء، ... و معدل النمو معقول نسبيا 4.3% و بإعتبار القطاع غير المهيكل يقدر يوصل 6% !!! فين كاين la fuite ؟
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59
5 - رباطي امازيغي مغربي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:34
وكالعادة رواية السلطات المغربية أن كل هذه الامور هي إشاعات ومن افتعال اعداء وحدتنا الترابية نفس القصة.
لكن ما يتضح للعموم أن الاوضاع في هذه المملكة البئيسة تسير من سيء إلى أسوء وأن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة ولكن ما يغيضني شخصيا هو ردة فعل المسؤلين عن هذا البلد يطمرون رؤسهم في الرمال كما تفعل النعامة.
يا رب فرجها علينا وخلصنا من الشياطين والظالمين الجاتمين على قلوبنا أمين
شكرا هسبريس خوكم العسكري
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28
6 - Nour الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:34
حل بسيط تهلاو فالناس كيما دايرة سبانيا لناسها وغادي اجلسو حداكوم..اتظنون ان الانسان عاجبو اغامر بحياتو غير هاكاك اعود واقول لا حياة لمن تنادي..
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19
7 - Ayad الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:35
C'est la grande honte de l'état marocain devant tout d'abord le citoyen marocain qui vit les mensonges des gouvernements, bien sûr fantoches, successifs. Plus de soixante ans d'indépendance et on se voit inapte pour rendre une vie décente à un Marocain qui ne déclarer son manque de peur du gourdin et préfère pacifiquement aller supplier un monde où l'ordre et l'organisation règnent. Ici,on peut dire que des pays ont été décolonisés très tôt. Et n'ont pas à payer par cache le prix de la civilisation.
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5
8 - محمد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:38
مقاطعة المنتوجات التي تدخل سبتة ومليلية .مقاطعة شاملة الى ان تعود للمغرب . اما الحليب والماء المعدني والدانون ليس لهم اهمية من مدينتين مغربيتن والجزر المغربية . مقاطعة حقيقة هي استرجاع سبتتة ومليلة .
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-16
9 - Anir الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:47
تمكنو من مستوى دراسي محترم على الاقل وبعد ذالك يأتي التفكير في الهجره. فالدول الاروبيه ليست بحاجة إلى اميين وفاشلين والذين سيكونون عاله عليهم في اخر المطاف. بل الى مهنيين ناجحين قد يضيفون شيئا مفيدا ونافعا الى تلك البلدان.
وما نراه فوق الزوديكات وقوارب الموت ومن خلال كلامهم يبين وبجلاء ان معظم الشباب مستواه الدراسي جد ضعيف مع الاسف الشديد.
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5
10 - متتبع تاني الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:49
الا بحال هدوك اللي بانو في الفيديوات غا خليوهوم يمشيو ما صالحين لوالو
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-12
11 - "الحريك" أم "الهروب الكبير" الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:02
إن موجة الهجرة السرية أو قوارب الموت أو نحو "فردوس" الضفة الشمالية للبحر المتوسط للشباب المغربي بحثا عن الخلاص من جحيم البؤس و الفقر و الإقصاء و التهميش الممنهج من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الجاثمة على مفاصل تدبير الشأن العام المثقل بسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية، يذكرني بفيلم الهروب الكبير الذي يحكي قصة جنود الحلفاء و هروبهم من إحدى أعتى سجون و معتقلات حلف المحور، وهو ما يحصل الآن في المغرب الذي بسبب انسداد أفق العيش الكريم و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و المساواة في الولوج للشغل و الوظائف العمومية والاستفادة اختار شبابه الحريك أو الهروب الكبير من وضعهم المعيشي المتردي.
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0
12 - مواطن الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:04
هاد القضية ديال القوات المسلحة دايرة بحال هداك شفار الي سرق واحد بزطامو وبقا تابعوا من ماقدرش يوصلوا قليه سير فسبيل الله..قالوا ماخليناهمش يهجروا ناس ههههه
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13 - متتبع 01 الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:06
متى ستستأنف جولات الحوار الاجتماعي؟
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14 - Said الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:07
هادوك الناس اللي كتقولو عليهم بدون مستوى تعليمي ومصالحين لوالو وووو أنظرو الى الظروف المزرية التي ترعرعو وسطها فالإنسان ابن بيئته الى تلقيتي تعليم جيد وتربيت على يد والدين صالحين زرعو فيك الأخلاق الطيبة و سهرو على تربتك وعلاجك ومساندتك فهذا من حسن قدرك فلا تجرحو أحدا بكلام جارح.الله يحسن العون فكل واحد بلادنا وعارفينها كلشي ضايع
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