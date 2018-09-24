24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء (5.00)

  2. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  3. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  4. صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)

  5. ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إبعاد مهاجرين غير نظاميين إلى تيزنيت يولّد انتقادات بـ"عاصمة الفضّة"

إبعاد مهاجرين غير نظاميين إلى تيزنيت يولّد انتقادات بـ"عاصمة الفضّة"

إبعاد مهاجرين غير نظاميين إلى تيزنيت يولّد انتقادات بـ"عاصمة الفضّة"
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:00

تحولت مدينة تيزنيت خلال الأيام القليلة الماضية إلى حاضنة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الكبرى الذين تقذف بهم السلطات من مدن شمال المملكة، إذ لاحظ السكان تواجد مواطنين من جنسيات مختلفة في محور المدينة، وفي العديد من الأحياء، باحثين عن دريهمات تمكنهم من العودة إلى طنجة أو الناظور، من أجل التقاط غفلة يتجهون في غضونها نحو "الفردوس الأوروبي".

الترحيل تجاه مدينة بعينها جذب كبريات الصحف الإسبانية صوبها، حيث حل بتزنيت مراسلو منابر من المملكة الإيبيرية، وطاقم قناة "فرانس 24" الفرنسية ، لاستقصاء دواعي اختيار "عاصمة الفضة" بالضبط؛ فيما يتساءل فاعلون محليون عما إذا كانت الدولة "تعتبر تيزنيت 'الجَّايحَة'؛ التي يُبعد إليها غير المرغوب فيهم داخل هندسة المغرب النافع"، بتعابيرهم.

متحدثون من داخل المدينة أكدوا أن "المهاجرين المبعدين يكتفون بالنوم في العراء، والتقاط بعض الغذاء والشراب من سكان المنطقة، دون أدنى رعاية صحية؛ فيما تحاول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمان الحد الأدنى لتطبيبهم، في ظل غياب أي مبادرة رسمية تبت في أوضاعهم المزرية".

وفي هذا الصدد قال عبدالله بوشطارت، فاعل مدني بالمنطقة، إن "القيام بتنقيل المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء صوب مدينة تيزنيت يتكرر دائما"، متسائلا عن دواعي اختيار هذه المدينة بالضبط: "هل هي بداية البادية على المستوى الجنوبي؟ هل هي مطرح بشري على هامش مناطق لا تريد الدولة أن يتواجد بها هؤلاء المهاجرون".

وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة لا تريد أن تتواجد هذه الفئة من المهاجرين في مدن مراكش والدار البيضاء، وبالتالي تنقلهم صوب المناطق غير المفكر فيها، مثل تيزنيت وأكليميم وطاطا، وهو ما يوضح بشكل جلي تميزها في مقاربتها للمجال"، متسائلا: "هل تيزنيت هي جَايْحَة المغرب الممركز؟".

وأردف المتحدث بأن "تيزنيت لا تتوفر على بنية جيدة لاستقبال المهاجرين، ما يجعلهم يبيتون في العراء، ويطرحون في الشوارع"، مشيرا إلى أن "المقاربة المغربية الحالية للهجرة غير النظامية تقنية ولا علاقة لها بأي رؤية إستراتيجية، فأغلب المهاجرين المرحليين صوب تيزنيت يعودون إلى طنجة مباشرة بعد تحصيلهم ثمن ركوب الحافلة، وهو ما يجعل أمر الترحيل مجرد هدر للمال والوقت"، وفق تقييمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الله الوطن الملك محمد السادس الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:17
على السلطات المغربية وبالتنسيق مع سلطات دول الإفريقية التي ينتمي إليها المهاجرين وترحيلهم نحو بلدانهم وليس تزنيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - contrex الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:21
لك الله يا مدينتي.
ولماذا لا يتم ترحيلهم من حيث دخلوا كما تفعل الجزاءر؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - مول الحانوت الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:28
بعد اغراقها بالخنزير البري
ورعات الأبل ( الصحراوين )
الذين اكلو الاخضر واليابس
جهة سوس ماسة تغرق بوابل من الأفارقة
عوض المشاريع التنموية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - FARHAT الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:28
هذه المنظمات الحقوقية الدولية أو الوطنية هل فكرت يوما ما زيارة بؤر الفقر لدى المغاربة ؟وهل قدمت العون أو زارت المدارس بالمناطق النائية التي تنعدم فيها أدنى مستويات التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - سعد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:33
تزنيت ! هل هذا عقاب لأهل تزنيت خاصة عندما وقفوا وقفة رجل واحد ضد الحكومة والفساد المتعلق بالصحة ومؤازرة الشافعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:34
الدولة تقوم بإبعاد المهاجرين من جنوب الصحراء نحو تزنيت دون رعاية ودون أن توفر لهم الحد الأدنى من الإيواء وكأنها تتخلص من القمامة. لذا من حق التزنيتيين رفع القضية للقضاء أو الامتناع برفض استقبال المهاجرين الغير مرغوب فيهم. لأن بقاء هؤلاء المهاجرين هناك سيضيف للمدينة مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - أدربال الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:35
صحاب تيزنيت .
عندهوم الفيل .
المخزن بقا فيه الفيل مسكين لانه وحيد .
جابو ليه فيلة .
شفتو المخزن شحال حنين ؟
نحمدو الله اننا تحت مظلة النظام المخزني ؛؛؛؛؛؛
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - عبد الصمد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:37
اولا عبور حدود دولة ما بطريقة غير شرعيه
جريمة يعاقب عليها القانون في جميع االدول
الاروبية و دول العالم و قد تصل عقوبتها للسجن
والغرامة...ثانيا المغرب ليس بدولة صناعية قادرة
على احتواء هؤلاء اللاجئين الافارقة وتوفير
السكن والاكل والشرب لهم وثقافتنا وعاداتنا
تختلف عن هؤلاء الافارقة فاغلبهم مسيحيون
يعيشون بدون قيم أو مبادئ أو اخلاق و يحملون
أمراض استوائية خطيرة كالايدز و الكوليرا و
الملاريا الخ ثالتا المغرب لن يستفيد شئ من هؤلاء
الافارقة لانهم قادمون من بؤر الفقر والتخلف و
ليسوا مؤهلين و لديهم نسبة الأمية عالية ..دول
متل كندا و أمريكا وسويسرا تضع شروط للهجرة و
اول تلك الشروط هي know how اي على المهاجر ان يكون لديه مستوى دراسي عالي لكي يساعد البلد في التقدم والازدهار..اما هجرة الأميين و الجهلة و المتخلفين عقليا و المجرمين فهى دمار للبلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - aadil الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:40
ان سياسة الترقيع لن تجدي نفعا
ينبغي البحث عن حلول عملية للحد من تدفق المهاجرين الافارقة
فلو ابعدوا عن الشمال المغربي فحثما سيعودون وستقوم السلطات بابعادهم وهكذا دواليك ونصبح أمام سلسلة طوووووووووم وجييييييييييييري بنكهة مغربية-افريقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - ع-ع الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:46
نفس الشيء في مدينة بني ملال لاحظت عددا كثيرا منهم فسالتهم قال لي احدهم جئنا على طريق اسبانيا .كينزلوهم بالليل ما كايبانوش حتى للنهار.دولة كحلة هذي مع من عابشين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - سوسي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:47
نعم إنما يدل هذا على عدم اهتمام المسؤولين بالمدينة.
أين راءيس الجماعة (بواغضن )
لا احد يدافع عن هده المدينة الجميلة العزيزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - امازيغ سوسي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:49
اخدوا 10 ملايير من ميزانية اكادير لاتمام مشاريع الحسيمة . جحافل الافارقة تغزو كل ازقة وشوارع و ملتقى الطرق في المدينة . من مدينة سياحية يرتادها كل اجناس العالم ومدينة دو سمعة عالمية توفر الاف من مناصب الشغل لابناء المنطقة الى مدينة افريقية محضة باوساخها ومتسوليها ومشرديها . والله لن تستطيع ان تمر بجانب بعض الفنادق المصنفة من قوة راءحة التبول وما الى دلك . فما بالك بالاماكن الاخرى .وهي حالة لم يسبق للمدينة ان عرفتها من قبل . الشرطة تراقب وترى كل شيء ولكن لا تحرك ساكنا . السياح وجدوا ميدانا خصبا للتصوير . هل سبق للملك ان قضى ساعة واحدة في مدينة بعد ان اجل زيارتها اربع مرات ؟ نعم انها اكادير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - كاتب عمومي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:49
الحل الوحيد لسكان مدينة تزنيت البئيسة للتخلص من المهاجرين الافارقة المرحلين قسرا بدون ارادتهم الي تزنيت المحقورة هو مساعدة هولاء اللاجئين بثمن تذاكر السفر من اجل الرجوع الي طنجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - المهجر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:58
دولة فاشلة بجميع المقاييس،نظام تطبعه العشوائية ،سياسة القرن الخامس،المجالات الناجحة هي تصدير المشاكل للغير ،الهجرة الغير النظامية،الجهل،الاٍرهاب وهلم جرة .ارشاء الصحف الفرنسية لكتابة مقال حول التطور الذي يوجد فقط في مخيلة صانعي القرار ،انه مغرب العهد الجديد ،عقدان من التطور نحو الوراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - الرباط لا تستحي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:59
الم يستوعب بعد السواسا والامازيغ على ان الدولة المركزية والمؤسسة من فرنسا لاتحب فيه شعرة !؟ لو يستوعبوا ان الدولة تكرههم وتحتقرهم وتعمل جاهدة للابادتهم هوياتيا وثقافيا وإجتماعيا !؟ الريف الاطلس سوس الصحراء والوسط الشرقي درعا الى فكيك وهم خارج حسابات الدولة في التنمية ولاتراهم إلا في المقاربات السياسوية القذرة كالتصويت الشكلي على الدستور الشكلي وتجييشهم في معارك لاناقة لنا فيها ولا جمل..إنهم سداج وقاصرين وحطاب جهنم معول عليها لاضفاء النران..
تزنيت نموذجا للاحتقار والاستهتار والضحك على الامازيغ من طرف الدولة، اخرها قصة طبيب الفقراء الذي عمل بجد فحاربوه وقالوا له "متصرش علينا الكرابز، لكم باليوتوب..) السب والاهانة من الدولة ..يعكس كيف تراهم..ام تفريغ العزاوا فليس المرة الاولى بل العاشرة تزنيت تارودانت التي تنتظر التنمية بعد تهميش لعقود فتم إهداءهم الضجة ومهاجري جنوب الصحراء لما يواكبهم من نهب وإعتداءات وتخويف وغياب للامن..
تزنيت صورة للاحتقار والتهميش والاستهزاء على الامازيغ..لكن السبب هم جبن المحليين وغياب تحرك تصعيدي احتجاجي يضع لهزلة الدولة.
"تزنيت الهدوء فقرروا تعكيرها وافسادها"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - Akram الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:02
بعض الدول الأوربية عند القبض على مجرمين او تجار مخدرات يخيرونهم بين ترحيل الفوري او السجن ....فيختارون السجن ...سياسة فاشلة جدا ترحيل المهاجرين الى مناطق جد فقيرة..ديما حلول ترقيعية....ورقة المهاجرين يلعبها المغرب لأحد الاورو من الدول الأوربية...كان عليه يقول للاتحاد انا حارس ديالك مبغيت فلوس عندي بطالة بزاف تكون أسبقية لابناء المغرب ...مثلا كل سنة دولة اوربية تأخذ نسبة من العمال من المغرب ...المهم ديروني رئيس وزراء والله حتى نقاد ليكم ديك لبلاد في شهر ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - med 21 الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:04
اريد ان اعرف من اين ياتون عل الحدود مفتوحة الى هذا الحد !!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - sortez les du pays الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:05
ont a pas de place pour vous
le pays va mal

Arretter de venir
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Tizniti الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:07
الافارقة اخواننا و هم مرحب بهم عندنا نقتسم معهم "طرف الخبز" حتى يفرج عنهم، لحد الساعة لا تعتدون على احد و يتسولون بلباقة عكس من يأتي من مدن الداخل الذين يفسدون في المدينة بالسرقة و الدعارة و السكر في الشوارع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - حمو ولد حمية الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:11
الدولة ترحلهم الى تيزنيت وهم سيعودون حتما الى الشمال ثم تقبض عليهم وترحلهم الى الجنوب وبعد ذلك سيعودون وهكذا الدولة تلعب معهم غميضة وتتلقى اموالا طائلة من اوربا لمعالجة وضعيتم وتضع هذا المال في صناديق خاصة وتقول للشعب منك ليهم سياسة السعاية بالمواطن الافريقي لن تنتهي والخاسر الاكبر هو المواطن سينام هؤلاء في الازقة والدروب وغيربعيدعن ذلك سيقضي حاجاته البيولوجية وستصبح تيزنيت تخريت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - منير الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:16
عمري مشفت بحال هادشي فشي دولة فالعالم
عييت منفكر ملقيتش شي تفسير
غريبة عجيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.