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كُتّاب وآراء
إبعاد مهاجرين غير نظاميين إلى تيزنيت يولّد انتقادات بـ"عاصمة الفضّة"
تحولت مدينة تيزنيت خلال الأيام القليلة الماضية إلى حاضنة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الكبرى الذين تقذف بهم السلطات من مدن شمال المملكة، إذ لاحظ السكان تواجد مواطنين من جنسيات مختلفة في محور المدينة، وفي العديد من الأحياء، باحثين عن دريهمات تمكنهم من العودة إلى طنجة أو الناظور، من أجل التقاط غفلة يتجهون في غضونها نحو "الفردوس الأوروبي".
الترحيل تجاه مدينة بعينها جذب كبريات الصحف الإسبانية صوبها، حيث حل بتزنيت مراسلو منابر من المملكة الإيبيرية، وطاقم قناة "فرانس 24" الفرنسية ، لاستقصاء دواعي اختيار "عاصمة الفضة" بالضبط؛ فيما يتساءل فاعلون محليون عما إذا كانت الدولة "تعتبر تيزنيت 'الجَّايحَة'؛ التي يُبعد إليها غير المرغوب فيهم داخل هندسة المغرب النافع"، بتعابيرهم.
متحدثون من داخل المدينة أكدوا أن "المهاجرين المبعدين يكتفون بالنوم في العراء، والتقاط بعض الغذاء والشراب من سكان المنطقة، دون أدنى رعاية صحية؛ فيما تحاول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمان الحد الأدنى لتطبيبهم، في ظل غياب أي مبادرة رسمية تبت في أوضاعهم المزرية".
وفي هذا الصدد قال عبدالله بوشطارت، فاعل مدني بالمنطقة، إن "القيام بتنقيل المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء صوب مدينة تيزنيت يتكرر دائما"، متسائلا عن دواعي اختيار هذه المدينة بالضبط: "هل هي بداية البادية على المستوى الجنوبي؟ هل هي مطرح بشري على هامش مناطق لا تريد الدولة أن يتواجد بها هؤلاء المهاجرون".
وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة لا تريد أن تتواجد هذه الفئة من المهاجرين في مدن مراكش والدار البيضاء، وبالتالي تنقلهم صوب المناطق غير المفكر فيها، مثل تيزنيت وأكليميم وطاطا، وهو ما يوضح بشكل جلي تميزها في مقاربتها للمجال"، متسائلا: "هل تيزنيت هي جَايْحَة المغرب الممركز؟".
وأردف المتحدث بأن "تيزنيت لا تتوفر على بنية جيدة لاستقبال المهاجرين، ما يجعلهم يبيتون في العراء، ويطرحون في الشوارع"، مشيرا إلى أن "المقاربة المغربية الحالية للهجرة غير النظامية تقنية ولا علاقة لها بأي رؤية إستراتيجية، فأغلب المهاجرين المرحليين صوب تيزنيت يعودون إلى طنجة مباشرة بعد تحصيلهم ثمن ركوب الحافلة، وهو ما يجعل أمر الترحيل مجرد هدر للمال والوقت"، وفق تقييمه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ولماذا لا يتم ترحيلهم من حيث دخلوا كما تفعل الجزاءر؟؟
ورعات الأبل ( الصحراوين )
الذين اكلو الاخضر واليابس
جهة سوس ماسة تغرق بوابل من الأفارقة
عوض المشاريع التنموية
عندهوم الفيل .
المخزن بقا فيه الفيل مسكين لانه وحيد .
جابو ليه فيلة .
شفتو المخزن شحال حنين ؟
نحمدو الله اننا تحت مظلة النظام المخزني ؛؛؛؛؛؛
جريمة يعاقب عليها القانون في جميع االدول
الاروبية و دول العالم و قد تصل عقوبتها للسجن
والغرامة...ثانيا المغرب ليس بدولة صناعية قادرة
على احتواء هؤلاء اللاجئين الافارقة وتوفير
السكن والاكل والشرب لهم وثقافتنا وعاداتنا
تختلف عن هؤلاء الافارقة فاغلبهم مسيحيون
يعيشون بدون قيم أو مبادئ أو اخلاق و يحملون
أمراض استوائية خطيرة كالايدز و الكوليرا و
الملاريا الخ ثالتا المغرب لن يستفيد شئ من هؤلاء
الافارقة لانهم قادمون من بؤر الفقر والتخلف و
ليسوا مؤهلين و لديهم نسبة الأمية عالية ..دول
متل كندا و أمريكا وسويسرا تضع شروط للهجرة و
اول تلك الشروط هي know how اي على المهاجر ان يكون لديه مستوى دراسي عالي لكي يساعد البلد في التقدم والازدهار..اما هجرة الأميين و الجهلة و المتخلفين عقليا و المجرمين فهى دمار للبلد.
ينبغي البحث عن حلول عملية للحد من تدفق المهاجرين الافارقة
فلو ابعدوا عن الشمال المغربي فحثما سيعودون وستقوم السلطات بابعادهم وهكذا دواليك ونصبح أمام سلسلة طوووووووووم وجييييييييييييري بنكهة مغربية-افريقية
أين راءيس الجماعة (بواغضن )
لا احد يدافع عن هده المدينة الجميلة العزيزة.
تزنيت نموذجا للاحتقار والاستهتار والضحك على الامازيغ من طرف الدولة، اخرها قصة طبيب الفقراء الذي عمل بجد فحاربوه وقالوا له "متصرش علينا الكرابز، لكم باليوتوب..) السب والاهانة من الدولة ..يعكس كيف تراهم..ام تفريغ العزاوا فليس المرة الاولى بل العاشرة تزنيت تارودانت التي تنتظر التنمية بعد تهميش لعقود فتم إهداءهم الضجة ومهاجري جنوب الصحراء لما يواكبهم من نهب وإعتداءات وتخويف وغياب للامن..
تزنيت صورة للاحتقار والتهميش والاستهزاء على الامازيغ..لكن السبب هم جبن المحليين وغياب تحرك تصعيدي احتجاجي يضع لهزلة الدولة.
"تزنيت الهدوء فقرروا تعكيرها وافسادها"
le pays va mal
Arretter de venir
عييت منفكر ملقيتش شي تفسير
غريبة عجيبة