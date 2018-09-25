لجنة تحقق في حريق محوّل كهربائي بتارودانت

هسبريس من الرباط

شكّل عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لجنة داخلية كلفها بالتحقيق حول تداعيات الحريق الذي اندلع، مساء السبت الماضي، على مستوى مركز مصدر للتحويل 60/220 كيلو فولط التابع للمكتب سالف الذكر بمدينة تارودانت؛ وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى المدينة.

وذكر بلاغ، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة المذكورة حلّت بموقع الحادث لإعداد تقرير مفصل يحدد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، والذي لحسن الحظ لم يتسبب في أي إصابات في الأرواح"، مضيفا أن "المدير العام للمكتب شكر السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين بذلوا كل المجهودات من أجل إخماد الحريق في وقت قياسي، وقد تمت السيطرة على الحريق في نفس اليوم حوالي الساعة السابعة مساء و45 دقيقة".

وأورد المصدر ذاته أنه "بفضل التعبئة التامة لفرق التدخل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تمت استعادة التيار الكهربائي بشكل طبيعي بمدينة تارودانت عند الساعة الثامنة مساء و45 دقيقة".