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كُتّاب وآراء
لجنة تحقق في انقطاع التيار الكهربائي بتارودانت
فتح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحقيقا حول الحريق الذي اندلع في مركز مصدر للتحويل يوم السبت الماضي في مدينة تارودانت، تسبب في انقطاع للتيار الكهربائي بالمدينة.
بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، قال إن المدير العام للمكتب شكل لجنة داخلية كلفها بالتحقيق حول أسباب الحريق الذي اندلع يوم السبت 22 شتنبر المنصرم على الساعة السابعة مساء على مستوى مركز مصدر للتحويل 60/220 كيلو فولط التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة تارودانت، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى المدينة.
اللجنة المذكورة، يقول البلاغ، حلت بموقع الحادث لإعداد تقرير مفصل يحدد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق الذي لم يتسبب في أي إصابات في الأرواح.
وأشاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق في وقت قياسي، مبرزا أنه تمت السيطرة على النيران في اليوم نفسه حوالي الساعة السابعة مساء و45 دقيقة.
وأضاف البلاغ انه بفضل التعبئة التامة لفرق التدخل التابعة للمكتب، تمت استعادة التيار الكهربائي بشكل طبيعي بمدينة تارودانت عند الساعة الثامنة مساء و45 دقيقة.