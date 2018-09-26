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كُتّاب وآراء
حديقة الحيوانات بالرباط تحتفي بولادة حمار وحشي
شهدت حديقة الحيوانات بالرباط ولادة حمار وحشي من صنف "غرانت".
وأوضحت حديقة الحيوانات بالرباط، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بأنثى ولدت بعد فترة حمل دامت سنة، من زوج من الحمير الوحشية حصلت عليها الحديقة من حديقة هانوفر الألمانية في 2012.
وأوضح البلاغ أن هذه الولادة، الرابعة في صفوف الحمير الوحشية من نوع "غرانت"، عقب تلك المسجلة في 2014 و2015 و2016، تعد ثمرة تأقلم هذا الصنف الحيواني مع محيطه والتدبير عن قرب لمجموع الحيوانات التي تضمها الحديقة، من طرف الفرق الطبية البيطرية والتقنية للحديقة.
ويعتبر نوع "غرانت" واحد من ستة أصناف فرعية من الحمير الوحشية السهلية وهي تتسم بخطوطها العريضة والواضحة، ويمكن أن يبلغ ارتفاع هذه الحيوانات مترا و20 سنتيمترا إلى متر و40 سنتمتر، فيما يصل وزنها إلى 30 كلغ عند الولادة.
يذكر أن حديقة الحيوانات بالرباط شهدت حوالي مئة ولادة في صفوف أزيد من 35 صنفا مختلفا منذ انطلاق السنة، وذلك عقب المبادرات المتخذة في إطار برنامج الحفاظ على الأصناف الحيوانية خارج وسط عيشها الطبيعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
شبابنا كحرك فالبحر و ناس كتموت فجبال .ومرا ف 2018 مزال كتمشا حفيانة فالمغرب العميق ورجليها كلهم مشقين.ومكينش لي مسوق من المسؤولين.و نتوما جايين تحتفلو لينا بحمار تزاد.استحمار الشعب هو هادا