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حديقة الحيوانات بالرباط تحتفي بولادة حمار وحشي

حديقة الحيوانات بالرباط تحتفي بولادة حمار وحشي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 09:08

شهدت حديقة الحيوانات بالرباط ولادة حمار وحشي من صنف "غرانت".

وأوضحت حديقة الحيوانات بالرباط، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بأنثى ولدت بعد فترة حمل دامت سنة، من زوج من الحمير الوحشية حصلت عليها الحديقة من حديقة هانوفر الألمانية في 2012.

وأوضح البلاغ أن هذه الولادة، الرابعة في صفوف الحمير الوحشية من نوع "غرانت"، عقب تلك المسجلة في 2014 و2015 و2016، تعد ثمرة تأقلم هذا الصنف الحيواني مع محيطه والتدبير عن قرب لمجموع الحيوانات التي تضمها الحديقة، من طرف الفرق الطبية البيطرية والتقنية للحديقة.

ويعتبر نوع "غرانت" واحد من ستة أصناف فرعية من الحمير الوحشية السهلية وهي تتسم بخطوطها العريضة والواضحة، ويمكن أن يبلغ ارتفاع هذه الحيوانات مترا و20 سنتيمترا إلى متر و40 سنتمتر، فيما يصل وزنها إلى 30 كلغ عند الولادة.

يذكر أن حديقة الحيوانات بالرباط شهدت حوالي مئة ولادة في صفوف أزيد من 35 صنفا مختلفا منذ انطلاق السنة، وذلك عقب المبادرات المتخذة في إطار برنامج الحفاظ على الأصناف الحيوانية خارج وسط عيشها الطبيعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - said الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 09:19
مبروك الزيادة اتربا في عزكم
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37
2 - متتبع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 09:20
اسيدي مبروك علينا كاملين بالصحة والهناء ومستقبل زاهر ولد الشعب
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31
3 - الطنز العكري الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 09:22
ايوا مبارك مسعود ياكما نجيبو قوالب السكر نباركو.
شبابنا كحرك فالبحر و ناس كتموت فجبال .ومرا ف 2018 مزال كتمشا حفيانة فالمغرب العميق ورجليها كلهم مشقين.ومكينش لي مسوق من المسؤولين.و نتوما جايين تحتفلو لينا بحمار تزاد.استحمار الشعب هو هادا
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4 - brahim الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 09:43
انجاز عظيم لمغرب التنمية و النماء.
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29
5 - Jamal الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:05
انا معرفتش علاش كيسموه حمار وحشي مع العلم اسمه الحقيقي الزيبرا zebra, ولكن يا اخواني المغاربة أليس هدا الحيوان أفضل بكثير من المساخيط المشمرلين اللي كايتعداو علا عباد الله الضعفاء، والله الا حشوما ومسخرة اللي ولا فيها المغرب الحبيب...... تحياتي إلى كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة في انتضار مولود حيوان جديد.
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7
6 - غالي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:11
بالنسبة لهذه الحديقة اللتي تعد الأكبر افريقيا لم تعد كما كانت فالثمن ارتفع بشكل كبير 50درهم للفرد الواحد وإن أردت الأكل داخلها فالثمن على أضعاف ولم تعد هناك حيوانات كثيرة كما كانت
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4
7 - عبدالمجيد البهلولي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:16
عديد من النساء يلدن خارج أسوار المستشفيات منهن تلقى حتفها....ومرت علينا الايام حتى سمعنا احتفال بحمارة وحشية تلد على يد مجموعة من الأطباء .لكم التعليق
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