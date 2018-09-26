جمعيات تهدد بالتصعيد ضد مجلس "الشوباني"

محمد آيت حساين

دفع تأخر صرف الدعم المخصص للجمعيات الرياضية والثقافية برسم سنتي 2017 و2018، من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، عددا من هذه الجمعيات بالجهة إلى التهديد بالتصعيد ضد المجلس الجهوي، عبر تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الإسراع في صرف هذا الدعم.

وقالت الجمعيات المتضررة من تأخر صرف الدعم، في بيانها التنديدي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنها تلعب دورا محوريا في خلق دينامية تنموية وثقافية ورياضية بجهة درعة تافيلالت، مشيرة إلى أن "الجمعيات بالجهة شريك أساسي في الدفع بالتنمية الثقافية والرياضية".

ولفتت الجمعيات ذاتها إلى أنها تقدمت في وقت سابق بطلب الاستفادة من الدعم إلى الجهة، وفقا لطلب العروض المنشور من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت بتاريخ 24 يونيو 2017 و21 مارس 2018، مضيفة أنه "بعد استيفاء المساطر الإدارية، بادرت الجمعيات إلى إنجاز أنشطتها الثقافية من مهرجانات وملتقيات وغيرها من الأنشطة، غير أنها وللأسف لم تتوصل بالدعم كما هو متفق عليه بعقد الشراكة الموقع مع الجهة أو بدليل المساطر"، يضيف البيان ذاته.

وذكرت الجمعيات الموقعة على البيان أن الجهة فاجأتها بالتسويف والمماطلة بمبررات مختلفة؛ ما "نتج عنه وضعية متأزمة وفقدان للثقة وتراكم للديون على الجمعيات، بل إن عددا من رؤسائها أصبحوا مهددين بالمتبعة القانونية بسبب عدم وفاء الجهة بالتزاماتها"، وفق تعبير لغة البيان.

وطالبت الجمعيات المذكورة بـ "الإفراج" عن منح الدعم برسم موسمي 2017 و2018، معلنة شجبها لسياسة التسويف والمماطلة المتبعة في ملف دعم الجمعيات، وإدانتها لعدم الاستجابة لعقد لقاء مع رئيس الجهة المقدم من طرفها، ورفضها الاستغلال السياسي للملف من أي طرف كان.

ومن أجل نيل تعليق رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، ظلت هسبريس تتصل به منذ أمس الإثنين، فيما ظل هاتفه يرن دون مجيب، وتوصل برسالة عبر تطبيق "وتساب" دون رد.