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ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية

ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 27 شتنبر 2018 - 10:50

بحي الشرف بمقاطعة سيدي مومن، أفقر المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، لم تجد بعض الأسر بدا من الصراخ والاحتجاج بعدما هاجم الدود منازلها، بل وصل إلى قلب مدرسة ابن زيدون الابتدائية.

داخل هذا الحي، فضلت النساء الصراخ بعدما لم يتعامل المسؤولون المحليون من مصالح المقاطعة مع شكاواهن المتتالية.

طال صمت هؤلاء وصبرهن، لكن السيل بلغ الزبى حين هاجم الدود منازلهن نهاية الأسبوع الماضي، وباتت المدرسة التي يدرس بها أطفالهن عرضة لهذه الحشرات.

وتروي إحدى السيدات في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية أن النفايات التي تتكدس بالمكان جعلت هذه الحشرات تتكاثر، حتى صارت تهاجم المنازل.

وتضيف هذه السيدة أن السكان تفاجؤوا بالدود يهجم على المنازل، كما صار يتجول في الشارع المحاذي لها، معربة عن أسفها لما يعيشونه في مقاطعة سيدي مومن من تهميش، بلغ حد انتشار الديدان في الشارع.

وقالت المتحدثة نفسها: "من العيب والعار أن نرى هذه الديدان في الشارع. لكن العيب الأكبر أن تكون بالمدرسة"، متابعة: "هذه النفايات لا يجب أن تكون بجوار المدرسة، لأن غالبية الأطفال يلعبون فيها".

كل نساء الحي، خاصة بإحدى العمارات السكنية المحاذية للمدرسة، كن يتحدثن بحرقة عما يجري في المكان، رافضات التهميش الذي تتعرض له الساكنة، وتقول إحداهن: "قدمنا شكايات عديدة منذ سنة 2014 لكن لا حياة لمن تنادي. يجب أن يتم تغيير مكان هذه الحاوية"، مطالبة المسؤولين بضرورة تحويل المكان إلى حديقة أو ملعب لفائدة الأطفال بدل تركه على هذا الحال.

وعملت مصالح المقاطعة إلى جانب شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمنطقة، أمس، على تنظيف المكان ورش بعض المبيدات للقضاء على الديدان.

كما خصصت الشركة المذكورة بعض أعوانها الذين يعملون على تنظيف المكان وعدم ترك النفايات تتكدس به؛ ناهيك عن إعطاء تعليمات لسائقي الشاحنات المخصصة لنقل الأزبال بالمرور بالمكان وجمع ما تم رميه من طرف الساكنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطنة 1 الخميس 27 شتنبر 2018 - 11:09
حاولوا ابعاد الازبال عن بيوتكم ورش الماء المملح ، ورش الملح بكثرة عند مداخل البيوت .
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