حقوقيون ينتقدون مستوى العيش بجنوب المملكة

رشيد بيجيكن من أكادير

تعود التساقطات المطرية التي تشهدها عدد من المناطق في الجنوب المغربي، في هذه الفترة من السنة، إلى فرض عزلة قاهرة على الساكنة بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأودية، وانهيار عدد من المنشآت الفنية والقناطر، ما يجعل حركة المرور تتوقف، ويشلّ معها نشاط تموين هذه المناطق بالمواد الأساسية، فضلا عن انقطاع وسائل الاتصال والخدمات الأساسية؛ وهو الواقع الذي دفع فاعلين حقوقيون إلى دقّ ناقوس الخطر إزاء الوضع التنموي والاجتماعي والاقتصادي بالصحراء، ومساءلة مآل الميزانيات المرصودة لهذه المناطق، في مقابل مؤهلات ومقدرات كثيرة "لم تنعكس على الواقع المعيشي لساكنتها".

فرع العيون للمركز المغربي لحقوق الإنسان اعتبر أن ساكنة المناطق الجنوبية عامة، ومدينة العيون خاصة، تعاني الأمرين جراء التساقطات المطرية واقتراب السيول من وادي الساقية الحمراء، الذي ينشر الرعب لدى الساكنة لما خلفته فيضانات سنة 2016 من خسائر بشرية وصلت إلى سبع وفيات، وخسائر مادية هائلة، من تخريب للمنازل الضيعات ونفوق الماشية المتواجدة بجماعة فم الواد، وما صاحب ذلك من عزلة بسبب انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بفعل انهيار سد المسيرة المتواجد على وادي الساقية الحمراء، وكذا الطريق الساحلية الرابطة بين العيون وطرفاية، ما انعكس سلبا على تدفق السلع الأساسية باتجاه مدينة العيون والمدن المجاورة، وانقطاع الاتصالات وما نتج عنه من انقطاع الخدمات بالمؤسسات العامة وانقطاع الكهرباء.

وأورد الفرع الحقوقي، في بيان توصلت به هسبريس، أنه "رغم الميزانيات الهائلة والخيالية المرصودة لتنمية الأقاليم الجنوبية فإن الواقع يعاكس ما يروج له في البرامج التلفزية وتصريحات المسؤولين المحليين والمركزيّين"، معبّراعن استنكاره لـ"ما يقع من استهتار بتطلعات المواطنين إلى العيش الكريم والاستفادة من الخيرات التي تزخر بها المنطقة، واستنزاف المقدرات الطبيعية دون أن ينعكس ذلك على المستوى المعيشي للساكنة، التي باتت تعاني الأمرين من انتشار البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، وغيرهم من الفئات التي باتت تلجأ إلى الشارع للتعبير عن مطالبها المشروعة في الاستفادة من تلك المقدرات، ورفضها للسياسات الخاطئة للحكومات المتتالية، وكذا رفض سياسة الأبواب الموصدة في وجه كل مطالب بحقه في العيش الكريم".

التنظيم الحقوقي ذاته وصف الوضع بالمناطق الجنوبية للمغرب بـ"الكارثي"، والذي فرضته "سياسة الإفلات من العقاب، واعتبار المنطقة استثناء في تطبيق القانون، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية والخطب المتتالية لجلالة الملك في ما يخص حتمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم استثناء أي شبر من المملكة من تطبيق القانون".

وطالب فرع الـ CMDH في العيون بإيفاد لجان استقصاء حول "مآل الميزانيات المتوالية المخصصة لتنمية الأقاليم الجنوبية، والكشف عن مصيرها، وكذا المسؤولين عنها، ومحاسبتهم، والكشف عن حجم الأموات المنهوبة وجدوى المشاريع وأهلية المقاولات المستفيدة منها؛ فضلا عن متابعة المشاريع التنموية والبرامج الحكومية والكشف عن المعايير المتبعة في استفادة الساكنة منها".